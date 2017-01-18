Медведев наградил Шохина медалью Столыпина

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев наградил главу Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина медалью Столыпина за вклад в развитие РФ.

"Хочу выполнить приятное — вручить вам медаль Столыпина. Вы в правительстве работали на разных должностях: и министром труда, и министром экономики, и заместителем председателя правительства, но такой правительственной награды у вас нет", — сказал Медведев на встрече с главой РСПП.

Шохин поблагодарил, отметив, что воспринимает медаль как награду не только за работу в правительстве, но и во главе РСПП.

"Это признание вашего вклада в развитие нашей страны", — отметил премьер.

Шохин, отметивший в декабре 65-летний юбилей, возглавляет РСПП с 2005 года. С 1995 года занимает пост президента Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". В 1994-2002 годах был депутатом Госдумы трех созывов. В российском правительстве работал в 1991-1994 годах, до этого — в 1987-1991 годах — в МИД СССР.