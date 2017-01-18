Матвиенко считает решение ЕСПЧ по "закону Димы Яковлева" необоснованным

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала необоснованным решение ЕСПЧ в адрес России, касающееся усыновления детей.

"Мы приняли такой закон ("закон Димы Яковлева") не из дефицита гуманизма, не из желания досадить администрации США, а в связи с фактами смерти усыновленных детей", — заявила она.

Сенатор отметила, что по фактам гибели усыновленных детей в США не было дано правовой оценки, власти США за три года не предпринимали попыток наладить диалог с Россией.

Матвиенко напомнила, что США не являются участником Европейской конвенции по правам человека.

"Прошло три года, и мы убедились в правильности принятого решения, количество усыновленных детей в России возросло", — добавила она. Она напомнила, что Минюст уже заявил, что будет обжаловать решение ЕСПЧ.

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