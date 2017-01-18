Васильева: список вузов из проекта "5-100" сокращен не будет

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что список вузов из проекта "5-100" сокращен не будет.

Ранее в СМИ сообщалось, что программу государственной поддержки ведущих университетов России "5-100" предлагают урезать на 12,7 миллиардов рублей до 2020 года.

"Нет, конечно, нет. Там даже разговоров нет", — сказала Васильева журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли сокращать список вузов, участвующих в проекте "5-100".

Директор департамента финансов Минобрнауки Андрей Зарубин пояснил, что расходы на проект "5-100" при этом все-таки будут сокращены на 6% по сравнению с 2016 годом.

"У нас есть расходы, которые были сокращены и которые были защищены при подготовке общих объемов финансирования государственных программ. Есть расходы защищенные, например, стипендии, а есть расходы, которые подверглись сокращению, это, например, проект "5-100". Но он подвергся не сокращению нами, а это просто общие подходы по сокращению бюджета в 6%. Вот на 6% и сокращается относительно уровня 2016 года", — рассказал Зарубин.

Проект повышения конкурентоспособности российских университетов "5-100" предполагает, что пять российских вузов к 2020 году войдут в первую сотню ведущих университетов мира.