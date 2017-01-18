В Заксобрании Петербурга произошла стычка из-за ситуации с Исаакием
13:4218.01.2017
(обновлено: 14:01 18.01.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Депутат петербургского Заксобрания от партии "Яблоко" Михаил Амосов заявил о стычке с депутатами фракции "Единая Россия" из-за принятого в среду постановления об обращении в Минкультуры РФ по поводу скорейшей передачи Исаакиевского собора РПЦ. В "Единой России" назвали инцидент исчерпанным.
Ранее пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов сообщал, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ в безвозмездное пользование, однако сохранит музейно-просветительские функции. Позже власти Петербурга уточнили, что собор передается РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Представители РПЦ заявили, что музейные функции собора будут расширены, а вход в собор станет бесплатным. Тем не менее, общественность обеспокоена судьбой Исаакиевского собора.
Амосов отметил РИА Новости, что как таковой потасовки в городском парламенте не было. "После принятия соответствующего постановления, которое представил спикер городского парламента Вячеслав Макаров, я выступил за принятие поправок в документ. Однако на это никто не обратил внимания. Я стал возмущаться и говорил на повышенных тонах, так как хотел привлечь внимание. Депутаты из "Единой России" попытались меня вытолкнуть из зала заседаний, однако, так как масса тела у меня большая, у них этого не получилось", — рассказал депутат.
По его словам, все время конфликта свои руки он держал в карманах, чтобы никого не ударить. Амосов не исключил, что инцидент может быть обсужден на совете парламентских фракций.
В "Единой России" РИА Новости назвали инцидент исчерпанным. "Никакой потасовки не было. Все считают, что инцидент исчерпан", — заявил РИА Новости представитель регионального отделения партии.
Исаакиевский собор был построен в 1818–1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает 100 метров, а внутренняя площадь — более 4 тысяч квадратных метров. Правительство РФ передало Исаакиевский собор в собственность Санкт-Петербурга в октябре 2012 года. Тремя годами позже Санкт-Петербургская епархия РПЦ обратилась к городским властям с просьбой передать ей здание Исаакиевского собора в безвозмездное пользование, но получила отказ. Правительство города тогда приняло решение о сохранении Исаакиевского собора в оперативном управлении государственного музея-памятника "Исаакиевский собор".
Собор с библейским именем: величие и роскошь Исаакия
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге – уникальный памятник отечественной архитектуры, один из лучших кафедральных соборов Европы.
Грандиозность храма определяют его размеры: высота 101,5 метра; длина 111,2 метра; ширина 97,6 метра. Это одна из архитектурных доминант Санкт-Петербурга и второе по высоте здание после Петропавловского собора.
Церемония открытия Исаакиевского собора состоялась в июне 1858 года.
На фото: вид с колоннады Исаакиевского собора на Мариинский дворец (Законодательное собрание).
На внутреннее убранство собора пошло 400 кг золота, 16 тонн малахита, 500 кг лазурита и тысяча тонн бронзы.
Вид с колоннады Исаакиевского собора на Свято-Троицкий собор в Санкт-Петербурге
Во внутреннем убранстве собора представлены все виды монументально-декоративного искусства – живопись, скульптура, мозаика, цветной облицовочный камень.
Храм украшен скульптурами ангелов на наружном аттике, ангелов со светильником, евангелистов и апостолов на фронтонах портиков. На балюстраде главного купола находятся 24 скульптуры ангелов и архангелов.
Храм имеет три престола: центральный – во имя святого Исаакия Далматского; левый придел – во имя святого великого князя Александра Невского; правый – во имя святой великомученицы Екатерины. Особо чтимая святыня – список Тихвинской иконы Божией Матери.
Крестный ход возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
В связи с тем, что Исаакиевский собор возводился необычайно долго, в Петербурге ходили слухи о намеренной задержке стройки, поскольку главному архитектору Исаакиевского собора, Огюсту Монферрану, якобы было предсказано, что он будет жив до тех пор, пока строится собор.
Мультимедийное 3D-маппинг шоу "Фестиваль Света 2016" на фасаде Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
Председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви протоиерей Александр Пелин назвал передачу собора РПЦ исторической справедливостью.
Передача Исаакиевского собора в пользование РПЦ является исполнением не только пожеланий верующих, но и положений федерального закона, отметил председатель законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.
Передачу Исаакиевского сбора в пользование РПЦ поддержал кинорежиссер Владимир Бортко. По его словам, историческое сооружение изначально строилось как собор.
Пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов пообещал, что Исаакиевский собор в любом случае сохранит музейно-просветительские функции.
В секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии подтвердили, что собор после передачи его РПЦ будет доступен для экскурсий.
Вид на Благовещенский мост и Исаакиевский собор на рассвете в Санкт-Петербурге.