В Заксобрании Петербурга произошла стычка из-за ситуации с Исаакием

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Депутат петербургского Заксобрания от партии "Яблоко" Михаил Амосов заявил о стычке с депутатами фракции "Единая Россия" из-за принятого в среду постановления об обращении в Минкультуры РФ по поводу скорейшей передачи Исаакиевского собора РПЦ. В "Единой России" назвали инцидент исчерпанным.

Ранее пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов сообщал, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ в безвозмездное пользование, однако сохранит музейно-просветительские функции. Позже власти Петербурга уточнили, что собор передается РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Представители РПЦ заявили, что музейные функции собора будут расширены, а вход в собор станет бесплатным. Тем не менее, общественность обеспокоена судьбой Исаакиевского собора.

Амосов отметил РИА Новости, что как таковой потасовки в городском парламенте не было. "После принятия соответствующего постановления, которое представил спикер городского парламента Вячеслав Макаров, я выступил за принятие поправок в документ. Однако на это никто не обратил внимания. Я стал возмущаться и говорил на повышенных тонах, так как хотел привлечь внимание. Депутаты из "Единой России" попытались меня вытолкнуть из зала заседаний, однако, так как масса тела у меня большая, у них этого не получилось", — рассказал депутат.

По его словам, все время конфликта свои руки он держал в карманах, чтобы никого не ударить. Амосов не исключил, что инцидент может быть обсужден на совете парламентских фракций.

В "Единой России" РИА Новости назвали инцидент исчерпанным. "Никакой потасовки не было. Все считают, что инцидент исчерпан", — заявил РИА Новости представитель регионального отделения партии.

Исаакиевский собор был построен в 1818–1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает 100 метров, а внутренняя площадь — более 4 тысяч квадратных метров. Правительство РФ передало Исаакиевский собор в собственность Санкт-Петербурга в октябре 2012 года. Тремя годами позже Санкт-Петербургская епархия РПЦ обратилась к городским властям с просьбой передать ей здание Исаакиевского собора в безвозмездное пользование, но получила отказ. Правительство города тогда приняло решение о сохранении Исаакиевского собора в оперативном управлении государственного музея-памятника "Исаакиевский собор".