ГД приняла во II чтении проект об устройстве пропускных пунктов на границе

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, совершенствующий порядок установления требований к обустройству пропускных пунктов для транспорта через границу России.

Уточняется, что в связи с отсутствием таковых требований и ежегодно возрастающими объемами переезда через границу меры для обеспечения должного состояния участков автомобильных дорог на границе принимаются несвоевременно, а модернизация их системы не синхронизирована.

"Законопроектом предлагается изменить процедуру разработки и утверждения требований к обустройству участков дорог на подъездах к пунктам пропуска государственной границы РФ, предусмотрев, что эти требования будут устанавливаться не техническим регламентом, а правительством РФ", — отмечается в пояснительной записке.

Авторы отмечают, что принятие данного законопроекта позволит обеспечить эффективную работу пунктов пропуска на границе, максимальное использование их пропускных способностей, а также удобство автовладельцев, грузоперевозчиков и пассажиров.