ГД приняла во II чтении проект об устройстве пропускных пунктов на границе

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, совершенствующий порядок установления требований к обустройству пропускных пунктов для транспорта через границу России.
"Законопроектом предлагается изменить процедуру разработки и утверждения требований к обустройству участков дорог на подъездах к пунктам пропуска государственной границы РФ, предусмотрев, что эти требования будут устанавливаться не техническим регламентом, а правительством РФ", — отмечается в пояснительной записке.
Авторы отмечают, что принятие данного законопроекта позволит обеспечить эффективную работу пунктов пропуска на границе, максимальное использование их пропускных способностей, а также удобство автовладельцев, грузоперевозчиков и пассажиров.