В Архангельске на арктическом форуме ожидают сотен иностранных участников

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Несколько сотен иностранных участников ждут на международном Арктическом форуме, который пройдет в конце марта в Архангельске, сообщили в МИД РФ.

"Мы ожидаем большое количество иностранных делегаций. Рассчитываем, что на форум прибудут представители всех арктических государств, а так же государств-наблюдателей Арктического совета",- сказал журналистам посол по особым поручениям МИД РФ Владимир Барбин.

По его словам, на форуме будет представлен иностранный бизнес, и "те страны, которые находятся далеко за пределами арктического региона". "Не менее нескольких сотен иностранных участников, представляющих как официальные круги, так и науку, бизнес, общественные организации, коренные народы",- сказал Барбин.