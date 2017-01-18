Девочке в Иваново делали переливание крови по решению суда

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Ленинский районный суд города Иваново удовлетворил требования прокуратуры о разрешении на проведение переливания крови несовершеннолетней девочке, несмотря на отказ отца, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ивановской области.

Согласно информации ведомства, 12 января несовершеннолетняя поступила в детское гематологическое отделение Ивановской областной клинической больницы с диагнозом "анемия тяжелая неопределенного генеза".

При поступлении ребенка, в соответствии с требованиями закона от отца несовершеннолетней получено информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, с указанием об отказе от переливания донорской крови и ее компонентов по причине религиозных убеждений.

Консилиум врачей подтвердил безотлагательную необходимость в переливании донорской крови ребенку по жизненным показаниям. В этой связи врачи обратились в прокуратуру.

"Ленинским районным судом города Иваново удовлетворены исковые требования прокуратуры Ленинского района города Иваново о разрешении на медицинское вмешательство без согласия законного представителя. Исковое заявление прокуратуры Ленинского района города Иваново 13 января 2017 удовлетворено, решение суда обращено к немедленному исполнению", — говорится в сообщении.

В настоящее время несовершеннолетней оказывается необходимая медицинская помощь, отмечается в сообщении.