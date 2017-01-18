Минобрнауки запустило портал открытых данных о финансировании образования

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Минобрнауки запустило на своем сайте информационную систему "Бюджет для граждан", где любой желающий может узнать о финансировании ведомства и его нововведениях за последние годы, рассказал директор департамента финансов министерства образования и науки Андрей Зарубин.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки РФ в 2017 году запустит на своем сайте интерактивную карту "Бюджет для граждан", которая будет содержать полную информацию о бюджете министерства.

"Доступ будет у каждого. Портал с сегодняшнего дня будет размещен на сайте министерства образования и науки", — сказал Зарубин.

По его словам, портал содержит не только информацию о финансировании министерства, представленную по годам, но и дает возможность посмотреть, как изменялась система образования в России.

"Было решено создать специальный портал для такого обстоятельного и открытого диалога с обществом, прежде всего", — пояснила глава Минобрнауки Ольга Васильева, отметив, что форма подачи информации будет доступной любому.

По словам Зарубина, источниками информации для портала служат открытые статистические данные различных ведомств, в том числе Росстата. Он также сообщил, что на подготовку портала было потрачено 16 миллионов рублей, выполнял всю работу один из вузов в течение года.

По словам Васильевой, работа над совершенствованием портала будет продолжаться и в 2017 году. Планируется, в будущем включить в интерактивную карту заявленные министерством стратегические проекты и увязать портал с региональными данными.