Васильева ждет от дискуссии по диссертации Мединского яркого научного спора

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева заявила, что ожидает от дискуссии по диссертации министра культуры Владимира Мединского "яркого научно-исторического спора".

"Я думаю, что это будет очень интересное мероприятие, очень яркое мероприятие. Потому что это яркий будет такой научно-исторический спор. Потому что, еще раз повторяю, здесь методология", — сказала Васильева журналистам.

Участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий в апреле 2016 года подал в Минобрнауки заявление с просьбой лишить Мединского степени, поскольку диссертация "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков", по его словам, абсурдна и не имеет научной ценности. Мединский защитил диссертацию в 2011 году в Российском государственном социальном университете (РГСУ), однако, как пояснили РИА Новости в Минкультуры, позже диссертационный совет РГСУ был распущен, поэтому вопрос о степени был перенесен в Уральский федеральный университет.

В назначенный срок заседание диссертационного совета УрФУ не провели из-за отсутствия на нем Мединского, после чего Высшая аттестационная комиссия (ВАК) объявила об отзыве дела из диссертационного совета, так как истек двухмесячный срок на ее рассмотрение. Ранее глава Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Владимир Филиппов сообщил, что диссертацию Мединского рассмотрят до 1 марта. Министр культуры при этом намерен лично посетить заседание диссертационного совета.