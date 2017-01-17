Власти Иркутской области ужесточают договоры аренды с торговцами

ИРКУТСК, 17 янв – РИА Новости. Правительство Иркутской области ужесточает условия договоров с владельцами нестационарных торговых объектов вплоть до лишения их права аренды земельных участков в случае нарушения правил торговли спиртосодержащей жидкостью, сказал на пресс-конференции в Иркутске председатель правительства Александр Битаров.

Ранее сообщалось, что суд отстранил от должности заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгению Нефедову, которая обвиняется в халатности и проходит по уголовному делу о массовом отравлении спиртосодержащей жидкостью "Боярышник". Нефедова не приняла надлежащих мер для прекращения договора с предпринимателем, на которого в министерство неоднократно поступали жалобы в связи с незаконной торговлей "Боярышником".

"На сегодняшний день по 55 подобным торговым объектам ведется претензионная работа, по шести договоры расторгнуты, киоски снесены, по семи рассматриваются у судебных приставов, по остальным документы либо в суде, либо оформляются. Безусловно, здесь позиция ужесточена", — сказал Битаров.

На территории Иркутска предусмотрено 1563 места, и только за 402 из них отвечает министерство имущественных отношений — это киоски, расположенные на неразграниченных землях.

Зампредправительства региона подчеркнул, что причина трагедии, случившейся в Иркутске, когда от метанола в "Боярышнике" умерли 76 человек, "в недоработке абсолютно всех органов власти: федеральной, областной, органов местного самоуправления, Роспотребнадзора и полиции, которая своевременно не приняла меры".