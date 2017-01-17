В Москве проверят правомерность ситуации с изъятием приемных детей из семьи

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Москве попытается разобраться в правомерности действий полиции и органов опеки в отношении многодетной семьи, из которой ранее изъяли приемных детей, сообщил РИА Новости московский омбудсмен Евгений Бунимович.

Ранее работники детского сада 10 января обнаружили на теле ребенка побои, которые, с его слов, нанес ему его отец. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь. Впоследствии сотрудниками органов опеки и попечительства города Москвы из приёмной семьи было изъято 10 несовершеннолетних детей.

"Будем отдельно разбираться, правомерны ли действия полиции, органов опеки. Я считаю, что изъятие детей возможно только когда есть прямая угроза жизни и здоровью", — сказал Бунимович РИА Новости.

Он пояснил, что все задействованные в разрешении ситуации органы — представители организаций приемных семей, юристы, психологи, руководители общественных организаций, включая представителей Общественной палаты, пытаются разобраться в правомерности ситуации.

"Мы сами пытаемся разобраться в правомерности ситуации, сейчас разбирается прокуратура. Если она (мать) подала в суд — то и суд будет разбираться",- добавил он.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости о том, что 10 детей были изъяты в Москве из приемной семьи, некоторые из них ВИЧ-инфицированы. В департаменте труда и социальной защиты Москвы при этом сообщили, что из числа изъятых детей восемь ВИЧ-инфицированных находятся в больнице, двое — в социальной организации. Кроме того двое старших приемных детей и один родной находятся с мамой дома. В аппарате уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка РИА Новости пояснили, что 8 детей в семье находятся под опекой, 4 — усыновленные, один — кровный. Департамент труда и социальной защиты подтвердил факт жестокого обращения в отношении одного из детей.