В Москве проверят правомерность ситуации с изъятием приемных детей из семьи

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Москве попытается разобраться в правомерности действий полиции и органов опеки в отношении многодетной семьи, из которой ранее изъяли приемных детей, сообщил РИА Новости московский омбудсмен Евгений Бунимович.
Ранее работники детского сада 10 января обнаружили на теле ребенка побои, которые, с его слов, нанес ему его отец. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь. Впоследствии сотрудниками органов опеки и попечительства города Москвы из приёмной семьи было изъято 10 несовершеннолетних детей.
"Будем отдельно разбираться, правомерны ли действия полиции, органов опеки. Я считаю, что изъятие детей возможно только когда есть прямая угроза жизни и здоровью", — сказал Бунимович РИА Новости.
Он пояснил, что все задействованные в разрешении ситуации органы — представители организаций приемных семей, юристы, психологи, руководители общественных организаций, включая представителей Общественной палаты, пытаются разобраться в правомерности ситуации.
"Мы сами пытаемся разобраться в правомерности ситуации, сейчас разбирается прокуратура. Если она (мать) подала в суд — то и суд будет разбираться",- добавил он.