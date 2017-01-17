С изъятыми из приемной семьи детьми побеседуют независимые психологи

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Группа независимых психологов проведет беседы с детьми, которых изъяли из приемной семьи в Зеленограде, сообщил РИА Новости во вторник уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.

Ранее сообщалось, что 10 января работники детского сада обнаружили на теле малолетнего ребенка следы побоев, которые, с его слов, нанес ему его отец. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь. Впоследствии сотрудниками органов опеки и попечительства Москвы из семьи изъято 10 несовершеннолетних детей.

Омбудсмен рассказал, что во вторник состоялся совет по этой ситуации, в котором приняли участие представители департамента соцзащиты Москвы, представители организаций приемных семей, юристы и психологи.

По итогам совета он рассказал, что в ближайшие два дня детей могут перевести в Зеленоград, после чего с детьми будут работать независимые психологи для того, чтобы понять, как помочь в "восстановлении семейного мира".

"Я надеюсь, что будет внимательное тщательное сопровождение семьи и помощь в установлении нормальной атмосферы в ней со стороны соцработников и психологов", — сказал он.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости о том, что 10 детей были изъяты в Москве из приемной семьи, некоторые из них ВИЧ-инфицированы. В департаменте труда и социальной защиты Москвы при этом сообщили, что из числа изъятых детей восемь ВИЧ-инфицированных находятся в больнице, двое — в социальной организации. Кроме того, двое старших приемных детей и один родной находятся с мамой дома. В аппарате уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка РИА Новости пояснили, что 8 детей в семье находятся под опекой, 4 — усыновленные, один — кровный. Департамент труда и социальной защиты столицы подтвердил факт жестокого обращения в отношении одного из детей.