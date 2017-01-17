Для котельной в Вихоревке закупили новые котлы

ИРКУТСК, 17 янв – РИА Новости. Демонтаж и замена старых водогрейных котлов начнется в городе Вихоревка Братского района в середине марта, новое оборудование должно поступить с Бийского котельного завода в конце февраля, приводит слова председателя правительства Иркутской области Александра Битарова официальный портал Иркутской области.

Критическая ситуация с отоплением сложилась в городе Вихоревка Иркутской области в октябре 2016 года. Вплоть до середины декабря, когда в город приезжал замглавы министерства ЖКХ России Андрей Чибис, жители замерзали в своих квартирах. Пациентов городской больницы перевели в Братск, в школе отменили занятия. СКР региона завел в связи со срывом отопительного сезона в Вихоревке уголовное дело. Ситуация усугублялась тем, что на ремонт котельной "Водогрейная" муниципалитету ежегодно выделялись из областного бюджета крупные суммы.

По словам Битарова, в настоящее время ситуацию с теплоснабжением в городе удалось стабилизировать. До конца февраля в город прибудут два новых твердотопливных водогрейных котла, приобретенные на Бийском котельном заводе, а в середине марта можно будет начать демонтаж одного из старых котлов. В настоящее время муниципалитет и ЗАО "Байкалэнерго" формируют план-график подготовительных работ по замене оборудования.

Ранее пресс-служба правительства региона сообщала, что обслуживание котельной в Вихоревке до 20 января перейдет к компании "БайкалЭнерго".

"Окончательные выводы будем делать после завершения расследования дела Следственным комитетом РФ. На мой взгляд, нанесен ущерб бюджету Иркутской области. С 2010 года в тепловые сети, котельную Вихоревки было вложено 125 млн рублей. Даже если половину этой суммы в котельную вложить, она должна работать как часы, а мы латаем все четыре котла по очереди – где-то кто-то очень "качественно освоил" эти деньги", — сказал во вторник на пресс-конференции Битаров.