Массовых проверок приемных семей после изъятия детей в Зеленограде не будет

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Массовых проверок приемных семей в российской столице не будет после того, как московские органы опеки и попечительства изъяли 10 приемных детей из семьи в Зеленограде, сообщил РИА Новости детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович.

Ранее сообщалось, что 10 января работники детского сада обнаружили на теле малолетнего ребенка следы побоев, которые, с его слов, нанес ему отец. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь. Впоследствии сотрудниками органов опеки и попечительства Москвы изъяли из семьи 10 несовершеннолетних детей.

"Я хочу заверить всех, что никакой такой тенденции не будет, это случай исключительный", — сказал он.