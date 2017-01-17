В МГУ подтвердили, что диссертация Мединского направлена на истфак

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Декан исторического факультета Московского университета Иван Тучков подтвердил РИА Новости, что департамент аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки направил некоторые материалы по диссертации главы Минкультуры Владимира Мединского на истфак.

Ранее глава Высшей аттестационной комиссии Владимир Филиппов сообщил РИА Новости, что диссертация Мединского поступила в МГУ 21 декабря 2016 года и, согласно установленному порядку, должна быть рассмотрена до 1 марта 2017 года. По его словам, диссертацию рассмотрят на историческом факультете МГУ.

"В конце декабря департамент аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки направил некоторые материалы по диссертации Владимира Ростиславовича Мединского в адрес исторического факультета МГУ. Они будут рассмотрены в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации", — сказал Тучков.