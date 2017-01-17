Милонов предложил ввести уголовное наказание за препятствование спецмашинам

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") предлагает ввести наказание вплоть до уголовного за непропуск машин со спецсигналом.

Ранее с подобной инициативой выступила фракция ЛДПР. Поводом для таких инициатив послужила ситуация, когда водитель иномарки в Петропавловске-Камчатском отказался уступить дорогу ехавшей по вызову "скорой помощи", а ее пассажир стал угрожать медикам. Врачи вызвали наряд ГИБДД, но перед приездом полиции водитель и пассажир скрылись. "Скорая помощь" около 10 минут не могла проехать к пациенту, а когда добралась до места, врачи констатировали смерть 21-летнего молодого человека.

"Специальные службы занимаются спасением жизней — машина с проблесковым маячком стоит вне обыкновенных правил дорожного движения. Это закон. И если кто-то так не считает, то ему должны это объяснить уже в тюрьме. Если ты намеренно не пропускаешь скорую, пожарную или полицейскую машину — ты должен нести самую серьезную ответственность, вплоть до уголовной", — заявил журналистам Милонов.

Депутат считает, что законодателю сейчас стоит изучить правовую базу, касающуюся приоритета спецмашин.

"Думаю, что с общим увеличением автомобилей и автолюбителей на дорогах стоит подумать над ужесточением ответственности за подобные нарушения. Не уступил "скорой" – плати. И не просто тысячу-две, а крупный, ощутимый штраф. Мешал "скорой помощи" или пожарной машине при отягчающих обстоятельствах — это уголовное преступление", — заключил он.