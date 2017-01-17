В ОП предложили обязать табачные компании платить "налог на здоровье"

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Член Общественной палаты (ОП) РФ Султан Хамзаев предлагает правительству обязать табачные компании платить государству более 70% от прибыли, что будет своеобразным "налогом на здоровье".

"Мы разработали предложения для новой антитабачной концепции Минздрава… "Налог на здоровье" — как раз один из ключевых шагов, который гармонично вписывается в эту концепцию… На мой взгляд, крайне несправедливо, когда на системе здравоохранения и каждом гражданине лежит тяжелое бремя, а гигантская прибыль остается у табачных корпораций. Это несправедливо с точки зрения распределения ответственности по урону здоровью. И в этом смысле даже 10% прибыли, которую мы оставим табачным компаниям, — щедрый дар", — приводятся слова Хамзаева на сайте ОП РФ.

Общественник также напомнил о том, что в некоторых западных странах подобный налог платят алкогольные компании, причем он может достигать 95% от чистой прибыли, которую составляет заработок акционеров.