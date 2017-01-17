Автоэксперт призвал ужесточить наказания для водителей скорой

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Ужесточать наказания после инцидента в Петропавловске-Камчатском нужно не по отношению к обычным водителям, а к бригадам скорой помощи, считает координатор общества "Синие ведерки" (ОСВ) Петр Шкуматов.

Десятого января водитель иномарки в Петропавловске-Камчатском отказался уступить дорогу ехавшей по вызову машине скорой помощи с включенными спецсигналами, иномарка перекрыла проезд к дому. На просьбы бригады освободить дорогу женщина-водитель не реагировала, а ее пассажир стал угрожать медикам, запрыгивал на капот, рассказал представитель станции скорой помощи. Врачи скорой вызвали наряд ГИБДД, но до приезда полиции водитель и пассажир скрылись. Отмечалось, что бригада в итоге доехала до вызова через 13 минут, а могла бы оказаться на месте через 3 минуты.

"В Петропавловске-Камчатском в погоне за громкими заголовками журналисты обвинили в том, что водитель не пропускал скорую помощь, человека, который на самом деле ее пропускал. И это слышно на видео. Ситуация там совершенно ровно наоборот… Ужесточать нужно в отношении медиков что-то, а не в отношении обычных водителей, если мы отталкиваемся от ситуации в Петропавловске-Камчатском", — заявил Шкуматов РИА Новости.

Со слов Шкуматова, бригада скорой помощи допустила сразу несколько судьбоносных ошибок: сначала приехали не по тому адресу, затем ошиблись номером квартиры, "а когда они уже доехали до нужного подъезда, и там оставалось 15 метров, они уперлись в машину, которая предлагала им разъехаться левыми бортами".

"Если вы выкрутите звук на максимум, то вы услышите, как пассажир этого автомобиля предлагает наиболее оптимальный способ разъехаться. Но и не это наиболее главное. Бригада медиков отказалась выходить и пройти пешком 15 метров. Там до подъезда оставалось 15 метров, там выбежал брат пациента… Кто здесь виноват? Водитель виноват или вся бригада скорой, включая водителя?", — пояснил он.

"Мне кажется, что прокуратура должна медиков проверить, почему они отказались выйти и пройти 15 метров до подъезда", — добавил Шкуматов.

При этом автоэксперт подчеркнул, что "никто из водителей в здравом уме и трезвой памяти помех в проезде скорой не создает", соответственно и необходимости ужесточать наказания за подобные действия нет. Также, по его словам, нет необходимости обсуждать и некое разрешение автомобилям скорой помощи таранить не пропускающие их машины, так как "уже и так все прописано".

Ранее в СМИ появилась информация, что в Минздраве обсуждается вопрос о внесении изменений в законодательство, которые бы разрешили автомобилям скорой помощи таранить не пропускающие их машины. Однако позже директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства Олег Салагай в комментарии РИА Новости сказал, что Минздрав РФ не выступал с инициативой разрешить таранить автомобили, мешающие проезду скорой помощи, но от общественности такие инициативы поступали.