Автоэксперт призвал ужесточить наказания для водителей скорой

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Ужесточать наказания после инцидента в Петропавловске-Камчатском нужно не по отношению к обычным водителям, а к бригадам скорой помощи, считает координатор общества "Синие ведерки" (ОСВ) Петр Шкуматов.
Десятого января водитель иномарки в Петропавловске-Камчатском отказался уступить дорогу ехавшей по вызову машине скорой помощи с включенными спецсигналами, иномарка перекрыла проезд к дому. На просьбы бригады освободить дорогу женщина-водитель не реагировала, а ее пассажир стал угрожать медикам, запрыгивал на капот, рассказал представитель станции скорой помощи. Врачи скорой вызвали наряд ГИБДД, но до приезда полиции водитель и пассажир скрылись. Отмечалось, что бригада в итоге доехала до вызова через 13 минут, а могла бы оказаться на месте через 3 минуты.
"В Петропавловске-Камчатском в погоне за громкими заголовками журналисты обвинили в том, что водитель не пропускал скорую помощь, человека, который на самом деле ее пропускал. И это слышно на видео. Ситуация там совершенно ровно наоборот… Ужесточать нужно в отношении медиков что-то, а не в отношении обычных водителей, если мы отталкиваемся от ситуации в Петропавловске-Камчатском", — заявил Шкуматов РИА Новости.
"Если вы выкрутите звук на максимум, то вы услышите, как пассажир этого автомобиля предлагает наиболее оптимальный способ разъехаться. Но и не это наиболее главное. Бригада медиков отказалась выходить и пройти пешком 15 метров. Там до подъезда оставалось 15 метров, там выбежал брат пациента… Кто здесь виноват? Водитель виноват или вся бригада скорой, включая водителя?", — пояснил он.
"Мне кажется, что прокуратура должна медиков проверить, почему они отказались выйти и пройти 15 метров до подъезда", — добавил Шкуматов.
57%Лишения свободы
24.3%Крупного штрафа
17.3%Исправительных работ
1.5%Никакого
Ранее в СМИ появилась информация, что в Минздраве обсуждается вопрос о внесении изменений в законодательство, которые бы разрешили автомобилям скорой помощи таранить не пропускающие их машины. Однако позже директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства Олег Салагай в комментарии РИА Новости сказал, что Минздрав РФ не выступал с инициативой разрешить таранить автомобили, мешающие проезду скорой помощи, но от общественности такие инициативы поступали.