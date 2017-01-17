Два новых фельдшерско-акушерских пункта открыли в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 17 янв – РИА Новости. Два новых фельдшерско-акушерских пунктов стоимостью около 10 миллионов рублей открыли в Липецкой области, сообщил РИА Новости во вторник представитель пресс-службы областной администрации.

"На строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в селе Мокрое Лебедянского района и селе Кривец Добровского района было потрачено около 10 миллионов рублей из областного бюджета. Численность прикрепленного населения составляет около полутора тысяч человек",- сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на сегодняшний день в регионе действуют более 390 ФАП и 49 офисов и центров врачей общей практики. Они располагаются в удаленных сельских населенных пунктах, что помогает обеспечить медицинскую помощь для жителей этих районов более доступной.

По поручению главы администрации области Олега Королева в дополнение к существующим и строящимся ФАП, в течение ближайших двух-трех лет за счет областного бюджета будут построены и введены в эксплуатацию еще 25 оснащенных современных центров общей врачебной практики.

"Необходимо обеспечить максимальную доступность медицинской помощи для каждого жителя отдаленных сел, приблизить медицину к человеку", — процитировал собеседник агентства слова Королева.

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