В Москве четыре водоема признали непригодными для крещенских купаний

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Московский Роспотребнадзор проверил водоемы, в которых пройдут крещенские купания, и назвал купели, вода в которых не соответствует нормам санитарной безопасности, сообщается на официальном сайте ведомства.
"По результатам лабораторных исследований, качество воды в 4 из 49 обследованных купелей не соответствует нормативам: Нижний Люблинский пруд, район Текстильщики, Верхний Кузьминский пруд, район Выхино-Жулебино (Юго-Восточный административный округ), Борисовские пруды и пруд Бекет (Южный административный округ)", — говорится в сообщении.
День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освещаемых прорубях.
По данным МЧС, в прошлом году в крещенских купаниях в России приняли участие почти 2 миллиона человек (в 2015 – свыше 1,5 миллиона), серьезных происшествий не зафиксировано. Для купаний было подготовлено более 3,5 тысячи мест, где дежурили сотрудники МЧС, медики и полицейские.