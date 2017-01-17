В Москве четыре водоема признали непригодными для крещенских купаний

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Московский Роспотребнадзор проверил водоемы, в которых пройдут крещенские купания, и назвал купели, вода в которых не соответствует нормам санитарной безопасности, сообщается на официальном сайте ведомства.

Роспотребнадзор проверил на безопасность водоемы, где в ночь Крещенского сочельника будут проводиться купания. Аккредитованными экспертными организациями исследовали воды в 49 водоемах, организованных префектурами административных округов для устройства купелей, по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

"По результатам лабораторных исследований, качество воды в 4 из 49 обследованных купелей не соответствует нормативам: Нижний Люблинский пруд, район Текстильщики, Верхний Кузьминский пруд, район Выхино-Жулебино (Юго-Восточный административный округ), Борисовские пруды и пруд Бекет (Южный административный округ)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные о несоответствии воды в четырех купальнях санитарным требованиям направлена в Департамент жилищно-коммунального хозяйства правительства Москвы и в префектуры административных округов для принятия мер и информирования купающихся, в том числе по месту организации купален.

День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освещаемых прорубях.

Традиция купания на Богоявление существует у православных христиан в память о реке Иордан, в водах которой крестил Иисуса Христа Иоанн Предтеча. Священники и прихожане многих храмов отправляются на водоем, где заранее прорубается лед (обычно в форме креста), и с молитвой троекратно погружаются в воду.

По данным МЧС, в прошлом году в крещенских купаниях в России приняли участие почти 2 миллиона человек (в 2015 – свыше 1,5 миллиона), серьезных происшествий не зафиксировано. Для купаний было подготовлено более 3,5 тысячи мест, где дежурили сотрудники МЧС, медики и полицейские.