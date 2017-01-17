Путин рассказал о решении проблемы молдавских мигрантов в России

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. России нужно выстроить отношения с широким кругом партнеров по миграционным вопросам, заявил во вторник президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Молдавии Игорем Додоном.

"Нам нужно только выстроить это отношение с широким кругом наших партнеров, это уже Молдовы не касается, потому что, если мы в отношении Молдовы какие-то решения примем, то и в отношении других стран должны будем принимать решения, в этом смысле Молдова является заложником наших отношений с другими странами", — заявил российский президент.

Отвечая на вопрос о том, какие меры будут приняты, чтобы решить вопрос с проблемой молдавских мигрантов в России, Путин сказал, что по его указанию уже создана соответствующая комиссия на уровне совета безопасности, и уже сегодня в ходе переговоров замминистра внутренних дел докладывал, о том, что планируется сделать в ближайшее время. "Просто не хочу забегать вперед, но хочу вас заверить, что мы это решение найдем", — отметил Путин.