Кузнецова отреагировала на решение ЕСПЧ по "закону Димы Яковлева"

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова, комментируя решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по искам в связи с "законом Димы Яковлева", заявила, что Россия выполняет все обязательства в рамках конвенции ООН о правах ребенка.

Во вторник ЕСПЧ признал нарушение Москвой ряда статьей европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) по серии исков, связанных с "законом Димы Яковлева", запрещающим усыновлять российских детей гражданам США.

"Российская Федерация при присоединении к конвенции ООН о правах ребенка приняла на себя международные обязательства, которые добросовестно и в полной мере выполняет. При этом США не являются участником конвенции ООН о правах ребенка и не обязаны соблюдать базовые международные принципы защиты прав ребенка", — цитирует слова Кузнецовой пресс-служба аппарата омбудсмена.

В частности, уполномоченный напомнила об уголовных делах в отношении граждан США, в чьих семьях погибли российские дети, а также о систематическом непредставлении американской стороной информации об условиях жизни российских детей в США.

С 1 января 2013 года в России действует так называемый "закон Димы Яковлева", запрещающий усыновление российских детей гражданами США, принятый после нескольких резонансных случаев жестокого обращения американских усыновителей с приемными детьми из РФ, где виновные остались безнаказанными. Он получил название по имени двухлетнего мальчика из России Димы Яковлева, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.

ЕСПЧ постановил, что Россия должна была выплатить каждой паре будущих родителей 3 тысячи евро в качестве морального ущерба и по 600 долларов США на покрытие издержек и расходов (за исключением двух заявителей, чей адвокат действовал на общественных началах).