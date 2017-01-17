Власти Колымы хотят снести в регионе все полуразрушенные здания в 2017 году

МАГАДАН, 17 янв — РИА Новости, Людмила Щербакова. Власти Магаданской области намерены снести все полуразрушенные строения в колымских поселках в рамках года экологии, сообщает во вторник правительство региона.

В населенных пунктах Магаданской области находится множество домов, давно брошенных жителями. Эти строения заморожены, многие наполовину разобраны. На их снос и полную расчистку территории у поселковых и окружных властей нет средств.

"Во всех муниципальных образованиях должны быть сформированы адресные планы расчистки поселений от брошенных старых домов, которых пока еще очень много. Нам предстоит большая работа, уверен, что вместе с социальными партнерами в этом году продолжим избавляться от развалин, и территория Магаданской области станет чище", — цитирует официальный сайт правительства Колымы губернатора Владимира Печеного.

Поясняется, что власти региона планируют также использовать объявленный в России год экологии для решения проблемы утилизации твердых бытовых отходов.

"Необходимое мероприятие — выбор регионального оператора по работе с твердыми коммунальными отходами. Такое решение принято на государственном уровне, мы постараемся этот процесс активизировать, чтобы в Магаданской области как можно скорее появился региональный оператор, который отвечает за все сегменты работы с твердыми коммунальными отходами", — отметил Печеный.

"Сегодня эта работа запущена, мы определимся с алгоритмом взаимодействия регионального оператора с предприятиями и организациями уже в 2017 году", — добавил губернатор.