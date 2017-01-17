Депутат об идее позволить скорым таран: лучше решить проблему парковок

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Надо заняться организацией парковочных мест во дворах, а не разрешать машинам скорой помощи таранить стоящие там автомобили, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев (ЕР). По его словам, комитет займется проработкой этого вопроса.

Ранее директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства Олег Салагай сообщил, что в Минздрав поступали предложения разрешить таранить автомобили, мешающие проезду скорой помощи.

"Комитет изучит все эти вопросы по организации двора. Мы должны сделать стоянки во дворах шаговой доступности, чтобы люди могли поставить машины, не ущемляя ничьи интересы. Мы должны в комплексе подойти к этому, а если у нас во дворах где-то не дописаны правила, то мы должны эти вещи устранить", — заявил Москвичев РИА Новости.

Он также пояснил, что решить проблему проезда скорой помощи можно только с помощью правил дорожного движения, так как таран, во-первых, может быть опасен для обоих водителей, а, во-вторых, будет наносить урон машинам скорой помощи, которых "у нас и так не хватает".

"Сколько бы это ни стоило, сейчас мы должны найти место для парковки машин. Мы все проанализируем и предложим свои варианты разрешения проблемы с парковкой во дворах", — заключил депутат.

Ранее водитель иномарки в Петропавловске-Камчатском отказался уступить дорогу ехавшей по вызову машине скорой помощи с включенными спецсигналами. На просьбы бригады освободить дорогу женщина-водитель не реагировала, а ее пассажир стал угрожать медикам и запрыгивал на капот. В итоге врачи "скорой" доехали до вызова через 13 минут вместо 3 минут и на месте констатировали смерть 21-летнего молодого человека.