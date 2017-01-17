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Общество

Депутат об идее позволить скорым таран: лучше решить проблему парковок

17:1117.01.2017
(обновлено: 17:29 17.01.2017)
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Машина скорой помощи. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Зарембо
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Надо заняться организацией парковочных мест во дворах, а не разрешать машинам скорой помощи таранить стоящие там автомобили, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев (ЕР). По его словам, комитет займется проработкой этого вопроса.

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  • 57%

    Лишения свободы

  • 24.3%

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Ранее директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства Олег Салагай сообщил, что в Минздрав поступали предложения разрешить таранить автомобили, мешающие проезду скорой помощи.

"Комитет изучит все эти вопросы по организации двора. Мы должны сделать стоянки во дворах шаговой доступности, чтобы люди могли поставить машины, не ущемляя ничьи интересы. Мы должны в комплексе подойти к этому, а если у нас во дворах где-то не дописаны правила, то мы должны эти вещи устранить", — заявил Москвичев РИА Новости.

Он также пояснил, что решить проблему проезда скорой помощи можно только с помощью правил дорожного движения, так как таран, во-первых, может быть опасен для обоих водителей, а, во-вторых, будет наносить урон машинам скорой помощи, которых "у нас и так не хватает".

"Сколько бы это ни стоило, сейчас мы должны найти место для парковки машин. Мы все проанализируем и предложим свои варианты разрешения проблемы с парковкой во дворах", — заключил депутат.

Ранее водитель иномарки в Петропавловске-Камчатском отказался уступить дорогу ехавшей по вызову машине скорой помощи с включенными спецсигналами. На просьбы бригады освободить дорогу женщина-водитель не реагировала, а ее пассажир стал угрожать медикам и запрыгивал на капот. В итоге врачи "скорой" доехали до вызова через 13 минут вместо 3 минут и на месте констатировали смерть 21-летнего молодого человека.

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Общество
Обсуждение
1 пользователь оставил 1 комментарий
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  • Тамара Мадлеева
    Считаю важным немедленно принять закон о предоставлении одного бесплатного машино-места на квартиру и еще организовать для автолюбителей в районе проживания социальные парковки ( не дороже 50 рублей в сутки). То, что происходит сейчас по поводу оплаты стоянок- полный беспредел и отсюда имеем то, что имеем. И не виноваты в этом автолюбители, а виновата недальновидная и жадная политика местных властей, пора понять, что кошельки у россиян не резиновые. Будут у домов дешевые стоянки, будет гораздо спокойнее. А скорые надо конечно пропускать.
    17:35
    17.01.2017
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