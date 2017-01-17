Депутат об идее позволить скорым таран: лучше решить проблему парковок

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Надо заняться организацией парковочных мест во дворах, а не разрешать машинам скорой помощи таранить стоящие там автомобили, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев (ЕР). По его словам, комитет займется проработкой этого вопроса.
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"Комитет изучит все эти вопросы по организации двора. Мы должны сделать стоянки во дворах шаговой доступности, чтобы люди могли поставить машины, не ущемляя ничьи интересы. Мы должны в комплексе подойти к этому, а если у нас во дворах где-то не дописаны правила, то мы должны эти вещи устранить", — заявил Москвичев РИА Новости.
Он также пояснил, что решить проблему проезда скорой помощи можно только с помощью правил дорожного движения, так как таран, во-первых, может быть опасен для обоих водителей, а, во-вторых, будет наносить урон машинам скорой помощи, которых "у нас и так не хватает".
"Сколько бы это ни стоило, сейчас мы должны найти место для парковки машин. Мы все проанализируем и предложим свои варианты разрешения проблемы с парковкой во дворах", — заключил депутат.
Ранее водитель иномарки в Петропавловске-Камчатском отказался уступить дорогу ехавшей по вызову машине скорой помощи с включенными спецсигналами. На просьбы бригады освободить дорогу женщина-водитель не реагировала, а ее пассажир стал угрожать медикам и запрыгивал на капот. В итоге врачи "скорой" доехали до вызова через 13 минут вместо 3 минут и на месте констатировали смерть 21-летнего молодого человека.