Минюст: введение ограничений на усыновление не нарушало международных норм

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Введение в РФ ограничений на усыновление не нарушало международных норм и соответствовало Конституции РФ, заявили в министерстве юстиции РФ в связи с решением ЕСПЧ по "закону Димы Яковлева".
Во вторник ЕСПЧ признал нарушение Москвой ряда статьей европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) по серии исков, связанных с "законом Димы Яковлева", запрещающим усыновлять российских детей гражданам США.
С 1 января 2013 года в России действует так называемый "закон Димы Яковлева", запрещающий усыновление российских детей гражданами США, принятый после нескольких резонансных случаев жестокого обращения американских усыновителей с приемными детьми из РФ, где виновные остались безнаказанными. Он получил название по имени двухлетнего мальчика из России Димы Яковлева, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.