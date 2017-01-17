Минюст: введение ограничений на усыновление не нарушало международных норм

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Введение в РФ ограничений на усыновление не нарушало международных норм и соответствовало Конституции РФ, заявили в министерстве юстиции РФ в связи с решением ЕСПЧ по "закону Димы Яковлева".

"Вместе с тем Минюст России по-прежнему исходит из того, что введение в РФ законодательных ограничений на усыновление не нарушало каких-либо международных норм и соответствовало Конституции РФ. В своей деятельности власти Российской Федерации исходили и исходят из необходимости обеспечения эффективной защиты интересов детей, а также законных прав и интересов потенциальных усыновителей – граждан РФ", — сообщает ведомство.

Во вторник ЕСПЧ признал нарушение Москвой ряда статьей европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) по серии исков, связанных с "законом Димы Яковлева", запрещающим усыновлять российских детей гражданам США.

С 1 января 2013 года в России действует так называемый "закон Димы Яковлева", запрещающий усыновление российских детей гражданами США, принятый после нескольких резонансных случаев жестокого обращения американских усыновителей с приемными детьми из РФ, где виновные остались безнаказанными. Он получил название по имени двухлетнего мальчика из России Димы Яковлева, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.