Яровая считает, что решение ЕСПЧ ставит ребенка в бесправное положение

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), обвиняя Россию в нарушении прав человека в связи с "законом Димы Яковлева", сопоставляет ребенка с бесправным предметом, не имеющим право на защиту своей страной, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Во вторник ЕСПЧ признал нарушение Москвой ряда статей Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) по серии исков, связанных с "законом Димы Яковлева", запрещающим иностранцам усыновлять российских детей.

"Ребёнок – полноправный гражданин своей страны, и государство имеет все конституционные основания для того, чтобы защитить его право на традиционную российскую семью. ЕСПЧ отказалась признать права детей как граждан своей страны… оно (решение) соотносимо с имущественным правом, где ребенок рассматривается как бесправный предмет, а не как полноправный гражданин своей страны", — цитирует Яровую пресс-служба.

Парламентарий считает, что для ЕСПЧ ценностью является не право на жизнь и безопасность ребенка, а право того, кто заявляет свои интересы на него, не зависимо от национальных и гражданских прав и свобод самих детей.