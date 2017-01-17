В СФ предложили изменить наказание за препятствование проезду скорой

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Создание препятствий для деятельности спасательных служб, если это привело к летальному исходу, нужно рассматривать не как хулиганство, а приравнять к угрозе жизни человека, заявил РИА Новости во вторник глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что машинам скорой помощи разрешат таранить препятствующие проезду автомобили. В Минздраве сообщили, что обсуждают варианты ужесточения ответственности за помехи проезду скорой.

"Нужно воспрепятствование деятельности спасательных служб, если все это привело к летальному исходу, приравнять к статье УК РФ о создании обстоятельств, несущих угрозу жизни человека", — сказал Рязанский.

Он отметил, что нужно посмотреть Уголовный кодекс, чтобы проанализировать — нужна ли только правоприменительная практика или необходимо внесение поправок в документ, расширяющий толкование этой статьи.

"Подобные действия не следует рассматривать как хулиганство", — уверен глава комитета СФ. По его словам, сенаторы готовы при необходимости разработать и внести соответствующие изменения в УК.

Комментируя идею "тарана", Рязанский отметил, что подобная норма на уровне законодателей вряд ли пройдет. "Даже с технической точки зрения, масса машины скорой помощи такая же, как у Toyota Land Cruiser. Кроме того, чтобы убрать мешающую машину с дороги, потребуется время, которое необходимо для спасения жизни человека", — заключил он.