В СФ предложили изменить наказание за препятствование проезду скорой

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Создание препятствий для деятельности спасательных служб, если это привело к летальному исходу, нужно рассматривать не как хулиганство, а приравнять к угрозе жизни человека, заявил РИА Новости во вторник глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
57%Лишения свободы
24.3%Крупного штрафа
17.3%Исправительных работ
1.5%Никакого
"Нужно воспрепятствование деятельности спасательных служб, если все это привело к летальному исходу, приравнять к статье УК РФ о создании обстоятельств, несущих угрозу жизни человека", — сказал Рязанский.
Он отметил, что нужно посмотреть Уголовный кодекс, чтобы проанализировать — нужна ли только правоприменительная практика или необходимо внесение поправок в документ, расширяющий толкование этой статьи.
Комментируя идею "тарана", Рязанский отметил, что подобная норма на уровне законодателей вряд ли пройдет. "Даже с технической точки зрения, масса машины скорой помощи такая же, как у Toyota Land Cruiser. Кроме того, чтобы убрать мешающую машину с дороги, потребуется время, которое необходимо для спасения жизни человека", — заключил он.