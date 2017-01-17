В ГД не поддержали идею разрешить скорой таранить мешающие проезду машины

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Идея разрешить таранить автомобили, мешающие проезду скорой помощи, не жизнеспособна, ни один водитель скорой не является ни полицейским, ни сотрудником МЧС, а потому не имеет на это права, считает глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов (ЕР).

О предстоящем обсуждении этой идеи СМИ сообщили еще в декабре. Впоследствии идею поддержали уже в Общественной палате (ОП РФ). Во вторник некоторые СМИ сообщили о том, что такая инициатива рассматривается, однако позже директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства Олег Салагай в комментарии РИА Новости сказал, что Минздрав РФ не выступал с инициативой разрешить таранить автомобили, мешающие проезду скорой помощи, но от общественности такие инициативы поступали.

"Постановка вопроса о том, чтобы разрешать автомобилям скорой помощи таранить машины, мешающие проезду, не имеет перспектив развития. Я не думаю, что этот тот путь, которого мы должны придерживаться. Эта идея не жизнеспособна. Мы не можем обязать водителей скорой помощи таранить какой-то автомобиль, причинять вред имуществу — это путь в никуда", — цитирует пресс-служба "Единой России" Морозова.

По его мнению, эта мера не может быть претворена в жизнь, потому что "ни один водитель скорой помощи не является ни полицейским, ни сотрудником МЧС и не имеет права таранить другие автомобили".

"И потом — автомобиль скорой помощи — не боевая машина пехоты и не танк. Мы должны решать эти вопросы в том ключе, чтобы скорая помощь имела всегда беспрепятственный проезд", — заключил глава комитета.

Во вторник, 10 января, водитель иномарки в Петропавловске-Камчатском отказался уступить дорогу ехавшей по вызову машине скорой помощи с включенными спецсигналами, иномарка перекрыла проезд к дому. На просьбы бригады освободить дорогу женщина-водитель не реагировала, а ее пассажир стал угрожать медикам, запрыгивал на капот, рассказал представитель станции скорой помощи. Врачи скорой вызвали наряд ГИБДД, но до приезда полиции водитель и пассажир скрылись. Отмечалось, что бригада в итоге доехала до вызова через 13 минут, а могла бы оказаться на месте через три минуты.