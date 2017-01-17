Минздрав обсуждает варианты ужесточения наказания за помехи проезду скорой

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. В Минздраве обсуждаются подходы к ужесточению ответственности за помехи в проезде скорой помощи с включенными спецсигналами, при этом общественность предлагает различные варианты, от предложения таранить автомобили до корректировки законодательства с целью введения уголовной ответственности, сообщил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олега Салагай.

"В настоящее время в Минздраве России обсуждаются различные подходы к ужесточению ответственности за препятствование движению автомобилей скорой медицинской помощи, движущихся на вызов с включенными специальными сигналами. Общественностью и экспертами предлагаются различные подходы: от таких радикальных, как таранить машины-нарушители, до корректировки законодательства, вплоть до введения уголовной ответственности за подобное правонарушение", — сообщил Салагай журналистам.

Ранее чиновник сообщил РИА Новости, что министерство здравоохранения не выступало с инициативой разрешить скорой помощи таранить автомобили, мешающие проезду.

Как отметил Салагай, данный вопрос тесно связан с подготовленным ранее Минздравом проектом федерального закона по усилению ответственности за нападения на медиков (более известен как "Закон о защите медиков от нападений").

"Министерство здравоохранения РФ и лично Министр Вероника Скворцова считает, что препятствование движению скорой помощи, а равно любое покушение на жизнь и здоровье медиков, находящихся при исполнении служебных обязанностей, являются категорически не допустимыми и должны сурово караться по закону. Случай в Петропавловске-Камчатском наглядно показывает, что препятствующий работе медиков причиняет вред не только им самим, но и пациенту, к которому ехали врачи", — добавил он.

Во вторник, 10 января, водитель иномарки в Петропавловске-Камчатском отказался уступить дорогу ехавшей по вызову машине скорой помощи с включенными спецсигналами, иномарка перекрыла проезд к дому. На просьбы бригады освободить дорогу женщина-водитель не реагировала, а ее пассажир стал угрожать медикам, запрыгивал на капот, рассказал представитель станции скорой помощи. Врачи скорой вызвали наряд ГИБДД, но до приезда полиции водитель и пассажир скрылись. Отмечалось, что бригада в итоге доехала до вызова через 13 минут, а могла бы оказаться на месте через 3 минуты.