В Екатеринбурге проверят новую схему движения общественного транспорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв — РИА Новости. Прокуратура организовала проверку новой схемы движения общественного транспорта в Екатеринбурге, которую вводят городские власти, сообщает в понедельник надзорное ведомство Свердловской области.

Ранее мэрия Екатеринбурга объявила, что в городе будет внедряться новая маршрутная сеть. В связи с этим будут организованы 45 новых маршрутов и отменены все 87 существующих автобусных маршрутов, а также 18 из 30 трамвайных и 8 из 19 троллейбусных маршрутов. Эта новость вызвала негативную реакцию общественности.

"Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков поручил прокурору города Екатеринбурга Светлане Кузнецовой организовать проверку законности действий администрации города Екатеринбурга по введению новой схемы движения общественного транспорта города", — говорится в сообщении.

Прокуратура проверит законность установления, изменения, отмены маршрутов общественного транспорта; даст оценку исполнения администрацией полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения. Сотрудники прокуратуры проанализируют доступность общественного транспорта для жителей различных районов города, а также доступность социально-значимых объектов, уточняет надзорное ведомство.

Кроме того, в городской прокуратуре запланировано проведение совещания с участием представителей заинтересованных ведомств по вопросу введения новой схемы движения общественного транспорта. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отмечает ведомство.