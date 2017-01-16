В ОП просят не лишать украденного ребенка-отказника общения с новой семьей

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Член Общественной палаты (ОП) РФ Юлия Зимова обратилась в министерство образования Московской области с просьбой не лишать найденного на прошлой неделе в Подмосковье ребенка, который был украден из родильного отделения больницы в Дедовске в 2014 году, общения с новой семьей.

По данным следствия, в 2014 году 40-летняя жительница Красногорского района, потерявшая собственного ребенка, похитила из палаты родильного отделения месячного мальчика, от которого отказалась его биологическая мать. Установить предполагаемую похитительницу удалось по оперативной информации, поступившей в правоохранительные органы. В СК выяснили, что на протяжении двух с лишним лет женщина скрывала от родных биографию ребенка, приняв и воспитывая "отказника" как родного.

"Член комиссии ОП РФ по Юлия Зимова направила обращение в министерство образования Московской области с просьбой не лишать изъятого из семьи двухлетнего Егора из Дедовска возможности общаться с родственниками", — сообщила пресс-служба ОП РФ РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ребенка направили в больницу для обследования. Подозреваемая в похищении женщина была отпущена из СИЗО под подписку о невыезде, ей запрещено видеться с мальчиком.

"Для ребенка, который жил в семье, оставаться одному в больнице или в приюте – огромный стресс. Его мать, безусловно, должна понести наказание за свой поступок, но ребенок при этом страдать не должен. Считаю необходимым позволить родственникам, которые не знали о похищении ребенка-отказника, на период расследования посещать его в больнице или детском доме. В частности, речь идет о его отце и бабушке", – цитирует пресс-служба ОП Зимову.