Экспертный совет при ФАС обсудит антитабачную концепцию Минздрава

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости/Прайм. Экспертный совет при Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ 19 января обсудит антитабачную концепцию Минздрава, само антимонопольное ведомство выступает за доработку документа, заявил РИА Новости начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин.

Нужно ли ужесточать "антитабачный" закон в России? Да, я бы вообще запретил(а) продажу сигарет

Нет, оставьте курильщиков в покое

Нужно повышать акцизы на табак и запрещать курение во всех общественных местах

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20.6% Нет, оставьте курильщиков в покое

20.4% Нужно повышать акцизы на табак и запрещать курение во всех общественных местах

36.5% Не надо ничего ужесточать, эффективнее рекламировать здоровый образ жизни Все опросы Голосовать

"Ведомство выступает за доработку концепции, представленной Минздравом", — сказал Мишеловин. По его словам, в четверг, 19 января, состоится экспертный совет при ФАС, на котором будут обсуждаться вопросы.

"К его участию, помимо участников рынка, приглашены представители Минздрава, Минпромторга, МЭР и Минфина. По итогам экспертного совета ФАС России представит свою позицию", — добавил собеседник агентства.

В начале января Минздрав сообщил о ряде мер, предусмотренных проектом антитабачной концепции до 2022 года. В частности, предполагается приравнять электронные сигареты к обычным и расширить перечень мест, где будет запрещено курение. Кроме того, министерство предлагает полностью ограничить доступность табачных изделий для родившихся после 2015 года (и после достижения совершеннолетия). Вместе с тем ряд экспертов уже заявили, что последнее предложение противоречит нормам конституции России.