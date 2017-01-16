Экспертный совет при ФАС обсудит антитабачную концепцию Минздрава

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости/Прайм. Экспертный совет при Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ 19 января обсудит антитабачную концепцию Минздрава, само антимонопольное ведомство выступает за доработку документа, заявил РИА Новости начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин.
22.5%Да, я бы вообще запретил(а) продажу сигарет
20.6%Нет, оставьте курильщиков в покое
20.4%Нужно повышать акцизы на табак и запрещать курение во всех общественных местах
36.5%Не надо ничего ужесточать, эффективнее рекламировать здоровый образ жизни
"К его участию, помимо участников рынка, приглашены представители Минздрава, Минпромторга, МЭР и Минфина. По итогам экспертного совета ФАС России представит свою позицию", — добавил собеседник агентства.
В начале января Минздрав сообщил о ряде мер, предусмотренных проектом антитабачной концепции до 2022 года. В частности, предполагается приравнять электронные сигареты к обычным и расширить перечень мест, где будет запрещено курение. Кроме того, министерство предлагает полностью ограничить доступность табачных изделий для родившихся после 2015 года (и после достижения совершеннолетия). Вместе с тем ряд экспертов уже заявили, что последнее предложение противоречит нормам конституции России.