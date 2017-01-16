Аэропорт в Южно-Сахалинске возобновил работу, нарушенную из-за метели

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 янв – РИА Новости. Аэропорт Южно-Сахалинска в понедельник возобновил работу, приостановленную накануне в связи с метелью, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.

"По состоянию на утро понедельника, аэропорт полностью подготовлен для приёма и отправки воздушных судов, работает в штатном режиме. Рейсы задержаны в связи с поздним прибытием самолётов, послештормовой подготовкой судов авиакомпаниями, а также в связи с метеоусловиями аэропортов назначения", — говорится в сообщении на сайте аэропорта.

В воскресенье из-за обрушившейся на регион метели и плохой видимости были отменены или задержаны порядка 20 рейсов. Весь день воскресенья и в ночь на понедельник на взлётно-посадочной полосе работала снегоуборочная техника.