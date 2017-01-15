МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Новогодний поезд перевез более миллиона пассажиров московского метро, сообщает пресс-служба подземки.

"Более миллиона пассажиров московского метро прокатились на Новогоднем поезде за время его работы. Сегодня праздничный состав отправился на хранение в электродепо "Митино", чтобы вернуться на линию перед следующим Новым годом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в воскресенье вечером поезд совершил последний в этом сезоне круг по Кольцевой линии. При этом многие пассажиры специально дожидались подсвеченный гирляндами состав на станциях, чтобы еще раз проехать на нем.

Свою последнюю остановку перед отправкой в депо новогодний поезд совершил на станции "Белорусская": здесь собрались машинисты-Деды Морозы со Снегурочками, управлявшие составом все это время.

"Новогодний поезд очень полюбился пассажирам за время своей недолгой работы. Среди них даже появилось поверие о том, что если зайти в поезд на станции "Комсомольская" Кольцевой линии, с которой его запускали, загадать желание и проехать круг против часовой стрелки, то оно обязательно исполнится. Мы обязательно вернем его на линию перед следующим Новым годом, чтобы жители и гости столицы вновь улыбались и радовались, заходя в его вагоны", — приводит пресс-служба слова пресс-секретаря начальника метрополитена Андрея Кружалина.