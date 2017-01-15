Ликсутов: в Старой Москве введут 50-60 маршрутов общественного транспорта

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что в Старой Москве власти собираются ввести 50-60 маршрутов общественного транспорта.

"Мы определили 50-60 маршрутов, которые необходимо ввести в Старой Москве…. Поэтому в 2017 году "Мосгортранс" купит еще 873 новых автобуса, 100 трамваев и 50 туристических автобусов. Все недостатки в наземном транспорте будут закрыты и возникнет и запас провозной способности на несколько лет вперед. Пока же по просьбам москвичей изменили работу 33 маршрута частных перевозчиков", — сказал Ликсутов в интервью "Российской газете".