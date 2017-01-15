МЧС спасло 21 рыбака на Финском заливе

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. МЧС спасло 21 рыбака в Выборгском районе Ленинградской области, которых на Финском заливе отрезала от берега трещина на льду, сообщается на сайте ведомства.

"Сегодня в Выборгском районе Ленинградской области успешно завершилась операция по спасению 21 рыбака. На акватории Финского залива образовалась трещина, которую рыбаки-любители не могли преодолеть самостоятельно, находясь в 500 метрах от берега", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в операции участвовало уникальное судно на воздушной подушке "Хивус". Все рыбаки были переправлены на берег, их здоровью ничего не угрожает, сообщает МЧС.