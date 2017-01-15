Московские власти заявили об отсутствии серьезных последствий снегопада

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Снегопад в московском регионе не вызвал серьёзных чрезвычайных происшествий и аварий, в том числе на объектах ЖКХ и энергетики, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе МЧС России.

"Нарушений энергоснабжения и аварий на объектах ЖКХ нет, жизнедеятельность населения не нарушена", — сказал представитель МЧС.

Он отметил, что, по информации Центра "Антистихия" МЧС России, погодные условия не оказывают неблагоприятного воздействия.

Вместе с тем, как отметили в ведомстве, в круглосуточном режиме продолжается мониторинг обстановки. В случае необходимости на дорогах будут развёрнуты мобильные пункты обогрева и питания МЧС России. Затруднений в движении автомобильного и железнодорожного транспорта нет.

"В московских аэропортах продолжают работу межведомственные оперативные группы по контролю за обстановкой. Аэропорты Московского авиаузла работают в штатном режиме по фактической погоде", — сообщили в МЧС. По данным Росавиации, существенных задержек на вылет и прилет воздушных судов нет. Максимум они составляют до 1 часа из-за необходимости дополнительных антигололедных обработок самолетов и взлетно-посадочных полос.

Как сообщили ранее РИА Новости в погодном центре "Фобос", снегопад в столичном регионе продолжится в течение всего дня и принесет с собой более 20% от месячной нормы осадков. По прогнозам специалистов, в московском регионе ожидается 7-9 миллиметров осадков — чуть больше 21% от месячной нормы в 42 миллиметра.