В Ингушетии создадут молодежный совет по работе с семьями боевиков

НАЛЬЧИК, 15 янв – РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил властям региона создать координационный совет молодежных организаций по профилактической работе с семьями членов бандподполья, сообщила пресс-служба руководителя региона.

"Необходимо сформировать координационный совет из числа членов молодежных организаций, который непосредственно будет заниматься работой с родными и близкими участников незаконных вооруженных формирований. Уверен, что создание действенного совещательного совета молодежи станет важным шагом в социализации лиц, находящихся в зоне риска (вдовы, родственники, дети нейтрализованных членов бандподполья, лица, отбывшие наказание за преступления террористического характера)", — заявил Евкуров.

По его словам, основной задачей совета должна стать профилактическая, разъяснительная работа с родственниками участников НВФ, чтобы уберечь детей от пагубного влияния, научить их определять правильные жизненные ориентиры, внушать им нетерпимое отношение к любым проявлениям радикализма и экстремизма. "Надо выстроить работу совета таким образом, чтобы в ней принимали участие и родственники сотрудников правоохранительных органов, гражданских лиц, представителей духовенства, погибших от рук бандитов. Больше внимания уделяйте семьям разыскиваемых", — подчеркнул глава Ингушетии.

Он добавил, что необходимо призывать родственников боевиков способствовать их явке с повинной. Власти же со своей стороны окажут содействие в их адаптации к мирной жизни. "Дайте понять людям, что власть открыта и готова работать со всеми категориями граждан без исключения. Но если кто-то, игнорируя уговоры властей, просьбы своих родственников, будет выходить за рамки закона, то в этом случае в отношении него будут приниматься адекватные жесткие меры. Потом не надо говорить, что его не предупреждали", — отметил Евкуров.

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