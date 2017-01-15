Снегопад в Москве может привести к осложнениям на дорогах

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Москве в воскресенье ожидается ухудшение погодных условий; на дорогах возможно образование гололедицы и снежных заносов, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

"В настоящее время в городе наблюдается мокрый снег, метель, порывы ветра достигают 13-18 м/с. В данных погодных условиях на дорогах возможно образование гололедицы и снежных заносов", — говорится в сообщении.

На данный момент загруженность улично-дорожной сети оценивается в 2 балла.

Небольшие затруднения при движении в сторону центра наблюдаются на Щелковском шоссе от улицы 15-я Парковая до улицы Амурская, а также на Большой Академической улице в сторону улицы Космонавта Волкова.

Кроме того, скорости снижены на Балаклавском проспекте в сторону Варшавского шоссе от Севастопольского проспекта до Чертановской улицы.

В Москве снегопад и не очень холодно — идеальная зима) pic.twitter.com/IEMWFfcr2b — Ольга Кузнецова (@olyakuznetsova) 15 января 2017 г.

Движение по МКАД, ТТК и Садовому кольцу осуществляется в свободном режиме.

Во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации автомобилистам необходимо быть более внимательными и аккуратными на дорогах и, по возможности, для передвижения по городу пользоваться городским транспортом.