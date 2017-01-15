Снегопад в Москве может привести к осложнениям на дорогах

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Москве в воскресенье ожидается ухудшение погодных условий; на дорогах возможно образование гололедицы и снежных заносов, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
На данный момент загруженность улично-дорожной сети оценивается в 2 балла.
Небольшие затруднения при движении в сторону центра наблюдаются на Щелковском шоссе от улицы 15-я Парковая до улицы Амурская, а также на Большой Академической улице в сторону улицы Космонавта Волкова.
Кроме того, скорости снижены на Балаклавском проспекте в сторону Варшавского шоссе от Севастопольского проспекта до Чертановской улицы.
В Москве снегопад и не очень холодно — идеальная зима) pic.twitter.com/IEMWFfcr2b— Ольга Кузнецова (@olyakuznetsova) 15 января 2017 г.
Движение по МКАД, ТТК и Садовому кольцу осуществляется в свободном режиме.
Во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации автомобилистам необходимо быть более внимательными и аккуратными на дорогах и, по возможности, для передвижения по городу пользоваться городским транспортом.