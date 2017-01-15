Теплоснабжение приморского поселка Сибирцево восстановят в воскресенье

ВЛАДИВОСТОК, 15 янв – РИА Новости. Власти Приморья обещают в течение воскресенья восстановить теплоснабжение поселка Сибирцево, где в субботу в котельной произошла авария.

Накануне сообщалось, что прокуратура Приморья организовала проверку по факту отключения от теплоснабжения жилых домов, школы и детских садов в поселке Сибирцево Черниговского района. В Сибирцево живет свыше 8 тысяч человек.

Как сообщила и.о. директора департамента по ЖКХ и топливным ресурсам края Елена Пархоменко, на муниципальной котельной посёлка Сибирцево произошло несколько аварий в системе шлакоудаления.

"Производилась замена подшипников тележки шлакоудалителя и замена оборвавшегося троса. Сейчас сетевые насосы котельной продолжают производить прокачку отопительной системы горячей водой с другой котельной через расходную цистерну. Над устранением аварии в круглосуточном режиме работает ремонтная бригада", – рассказала она.

По словам вице-губернатора края Евгения Вишнякова, ремонтные работы осложняются тем, что их приходится проводить при работающей котельной и низких температурах воздуха, а одной из причин аварии является поставка некачественного топлива.

"Была поставлена партия некачественного топлива, в которой присутствовал большой процент горной выработки, что увеличило шлакообразование и нагрузку на оборудование. Местные власти не обеспечили должную подготовку котельного оборудования, сейчас эксплуатирующая организация вынуждена в авральном режиме латать изношенное оборудование. Имеются проблемы и в соседней котельной, которая тоже требует капитального ремонта", – сказал он.

По данным властей, восстановить необходимые параметры теплоснабжения посёлка планируется в течение сегодняшнего дня.