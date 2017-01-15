Следственный комитет России отмечает шестую годовщину со дня создания

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Следственный комитет (СК), в полномочия которого в России входит расследование тяжких, особо тяжких и резонансных преступлений, отмечает в воскресенье шестую годовщину со дня создания.

СК РФ, созданный в 2007 году при прокуратуре, с 2011 года существует как самостоятельное ведомство, подчиняющееся непосредственно президенту.

Как рассказал в преддверии праздника в интервью "Российской газете" глава ведомства Александр Бастрыкин, за эти годы следователями СК проверено почти пять миллионов сообщений о преступлениях, возбуждено 800 тысяч уголовных дел, в суды направлено свыше 560 тысяч дел против 632 тысяч обвиняемых.

По данным председателя СК, только в ходе предварительного следствия и доследственных проверок следователям удалось возместить почти 153 миллиарда рублей, для обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество подозреваемых и обвиняемых в преступлениях на сумму более 77 миллиардов рублей.

Традиционно резонансные дела Следственного комитета о коррупции в последнее время привлекают все больше общественного внимания, так как следователи добрались до высших эшелонов власти. В середине ноября 2016 года впервые в современной истории фигурантом коррупционного дела стал федеральный министр — с поличным при получении взятки в два миллиона долларов был задержан глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.

Кроме того, на данный момент в России под арестом находятся три бывших губернатора: экс-губернатор Коми Вячеслав Гайзер, экс-глава Сахалинской области Александр Хорошавин, а также бывший губернатор Кировской области Никита Белых. Все эти дела расследует Следственный комитет. Как ожидается, ряд фигурантов названных уголовных дел предстанут перед судом в самое ближайшее время.

Все чаще следователям СК России приходится иметь дела с преступлениями, совершенными за пределами России. Так, в связи с военными действиями на юго-востоке Украины в Следственном комитете создано специализированное управление по расследованию преступлений международного характера против мирных граждан, совершенных на территории этой страны. В производстве этого управления несколько десятков уголовных дел. Действовать эта структура, по данным пресс-службы ведомства, будет до тех пор, пока все украинские военные и лица, совершающие преступления против мирных граждан, не будут привлечены к уголовной ответственности.

Также во взаимодействии с коллегами из Турции российские следователи устанавливают мотивы убийства посла РФ в Анкаре Андрея Карлова и ищут причастных к этому преступлению, вместе с египетской стороной расследуют террористический акт, в результате которого потерпел крушение над Синаем самолет с российскими туристами.