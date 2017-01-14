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Общество

Власти Свердловской области выделят средства на ремонт дороги

22:4414.01.2017
(обновлено: 22:45 14.01.2017)
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Знаки Дорожные работы. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 янв — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение направить в 2017 году свыше 100 миллионов рублей на ремонт автодороги Нижний Тагил – Серебрянка, которую ранее президент России Владимир Путин поручил привести в эксплуатационное состояние, сообщает департамент информполитики главы региона.

Сильные морозы . Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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В Свердловской области начали закрывать автобусные маршруты из-за непогоды
Ранее Путин поручил губернатору Свердловской области принять меры по приведению автомобильной дороги в село Серебрянка в эксплуатационное состояние, "обеспечивающее безопасное, бесперебойное движение". Доклад необходимо представить до 1 июня 2017 года.

"Разработкой плана первоочередных мероприятий для реализации этой задачи займется межведомственная рабочая группа, которая в ближайшие дни будет создана по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева. Кроме того, по решению главы региона будет значительно увеличено финансирование ремонтно-восстановительных мероприятий на автодороге – на эти цели в 2017 году областное правительство направит свыше 100 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Куйвашев в субботу совершил рабочую поездку на автодорогу Нижний Тагил – Верхняя Ослянка и посетил населенные пункты Серебрянка и Верхняя Ослянка.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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Путин поручил местным властям отремонтировать дорогу в Серебрянку
По информации департамента, общая протяженность автодороги Нижний Тагил – село Верхняя Ослянка составляет 79,4 километра. Помимо Серебрянки, дорога связывает с "большой землей" три населенных пункта: Синегорский, Северка и Верхняя Ослянка. Асфальтобетонное покрытие дорога имеет только на участке с 6 по 11 километр автодороги. С 11 до 47 километр покрытие дороги щебеночное, с 47 километра и до конца – грунтовое.

О проблемах села Серебрянка рассказал Путину журналист одного из уральских изданий. По его словам, село в прошлом году во время распутицы было полностью отрезано от внешнего мира. Старики вынуждены были брать продукты в долг, так как не могли добраться до Тагила и получить деньги.

Президент пообещал обратить внимание губернатора Свердловской области на проблемы села.

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Общество
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3 пользователя оставили 3 комментария
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  • Trojan Crew
    Когда уже наше правительство и местные "князьки" начнут что-то делать во благо, без указаний, поручений президента
    05:25
    15.01.2017
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  • gen ben
    Кредит возьмут под 20% годовых.
    А долг старикам на шею повесят.
    08:05
    15.01.2017
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  • Kuraga51
    Так скоро дойдем и до того, что и туалеты убирать будут по указу президента.
    В Чехове Московской области рассказывали про случай, когда Никита Сергеевич приехал с проверкой в район. Руководители района приготовились, организовали экскурсию по передовым совхозам. После такой показухи Никита наугад ткнул пальцем в карту района, приказал ехать туда ехать. Дроги - одно название, на фермах - сплошной навоз!
    Никита Сергеевич подвернул брюки и в туфлях в навозную жижу. Районное руководство последовало за ним...
    Председателя райисполкома направил на должность директора совхоза, директора совхоза на должность зав. фермой и т. д. Через месяц все вернулись на свои должности. В других районах такой шмон стоял!!!!
    09:33
    15.01.2017
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