Власти Свердловской области выделят средства на ремонт дороги

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 янв — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение направить в 2017 году свыше 100 миллионов рублей на ремонт автодороги Нижний Тагил – Серебрянка, которую ранее президент России Владимир Путин поручил привести в эксплуатационное состояние, сообщает департамент информполитики главы региона.

Ранее Путин поручил губернатору Свердловской области принять меры по приведению автомобильной дороги в село Серебрянка в эксплуатационное состояние, "обеспечивающее безопасное, бесперебойное движение". Доклад необходимо представить до 1 июня 2017 года.

"Разработкой плана первоочередных мероприятий для реализации этой задачи займется межведомственная рабочая группа, которая в ближайшие дни будет создана по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева. Кроме того, по решению главы региона будет значительно увеличено финансирование ремонтно-восстановительных мероприятий на автодороге – на эти цели в 2017 году областное правительство направит свыше 100 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Куйвашев в субботу совершил рабочую поездку на автодорогу Нижний Тагил – Верхняя Ослянка и посетил населенные пункты Серебрянка и Верхняя Ослянка.

По информации департамента, общая протяженность автодороги Нижний Тагил – село Верхняя Ослянка составляет 79,4 километра. Помимо Серебрянки, дорога связывает с "большой землей" три населенных пункта: Синегорский, Северка и Верхняя Ослянка. Асфальтобетонное покрытие дорога имеет только на участке с 6 по 11 километр автодороги. С 11 до 47 километр покрытие дороги щебеночное, с 47 километра и до конца – грунтовое.

О проблемах села Серебрянка рассказал Путину журналист одного из уральских изданий. По его словам, село в прошлом году во время распутицы было полностью отрезано от внешнего мира. Старики вынуждены были брать продукты в долг, так как не могли добраться до Тагила и получить деньги.

Президент пообещал обратить внимание губернатора Свердловской области на проблемы села.