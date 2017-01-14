Пострадавшим от взрыва многоэтажки в Саратове выплатят до 150 тысяч рублей
21:5714.01.2017
(обновлено: 21:58 14.01.2017)
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САРАТОВ, 14 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Жильцам пострадавшего от взрыва газа многоэтажного дома в Ленинском районе Саратова планируется выплатить компенсацию в размере от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
Взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел в среду в одной из квартир шестиэтажного дома по адресу: Московское шоссе, 11. Один человек скончался. По данным МЧС на субботу, в больницах на лечении оставались семеро пострадавших, включая двух детей. В многоэтажке ведутся восстановительные работы, которые власти обещают завершить до 20 февраля.
"Все обязательства по выплатам компенсаций пострадавшим берет на себя администрация Саратова. Проект постановления находится на согласовании. По информации администрации Саратова, гражданам, полностью или частично утратившим имущество, будет оказана финансовая помощь в размере от 50 тысяч до 150 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба городской администрации сообщила, что средства на восстановление пострадавшего от взрыва дома и оказание материальной помощи пострадавшим будут выделены из резервного фонда администрации города.
Взрыв бытового газа в жилом доме в Саратове
Взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел в среду в одной из квартир шестиэтажного дома по адресу: Московское шоссе, 11.
По данным администрации города, эвакуированы 16 жильцов, в том числе четверо детей.
Сотрудник МЧС РФ у многоэтажного дома в Ленинском районе Саратова, где произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием.
В мэрии отметили, что госпитализированы девять человек, в том числе трое детей.
Начальник Главного управления МЧС России по Саратовской области генерал-майор Игорь Качев (в центре) на месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Ленинском районе Саратова.
Несущие конструкции дома не пострадали.
Пансионат "Сокол" готов разместить у себя всех 146 жителей многоэтажного дома в Ленинском районе Саратова, где в среду произошел взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
Сотрудники МЧС РФ ликвидируют последствия взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Ленинском районе Саратова.
Автомобиль пожарной службы у многоэтажного дома в Ленинском районе Саратова, где произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием.