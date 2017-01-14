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Общество

Пострадавшим от взрыва многоэтажки в Саратове выплатят до 150 тысяч рублей

Тема:
Взрыв газа в жилом доме в Саратове (44)
21:5714.01.2017
(обновлено: 21:58 14.01.2017)
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Взрыв газа в жилом доме в Саратове
© РИА Новости. МЧС РФ
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САРАТОВ, 14 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Жильцам пострадавшего от взрыва газа многоэтажного дома в Ленинском районе Саратова планируется выплатить компенсацию в размере от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.

Капельница. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Куденко
В больницах Саратова остаются семеро пострадавших при взрыве в многоэтажке
Взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел в среду в одной из квартир шестиэтажного дома по адресу: Московское шоссе, 11. Один человек скончался. По данным МЧС на субботу, в больницах на лечении оставались семеро пострадавших, включая двух детей. В многоэтажке ведутся восстановительные работы, которые власти обещают завершить до 20 февраля.

"Все обязательства по выплатам компенсаций пострадавшим берет на себя администрация Саратова. Проект постановления находится на согласовании. По информации администрации Саратова, гражданам, полностью или частично утратившим имущество, будет оказана финансовая помощь в размере от 50 тысяч до 150 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Жилой дом в Ленинском районе Саратова, где 11 января произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием. 12 января 2017
© РИА Новости. Константин Халин
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СК рассматривает три ключевые версии причин взрыва в многоэтажке в Саратове
Ранее пресс-служба городской администрации сообщила, что средства на восстановление пострадавшего от взрыва дома и оказание материальной помощи пострадавшим будут выделены из резервного фонда администрации города.
Взрыв бытового газа в жилом доме в Саратове
Спасатели МЧС России ликвидируют последствия взрыва бытового газа в городе Саратове
© РИА Новости. МЧС РФ
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Взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел в среду в одной из квартир шестиэтажного дома по адресу: Московское шоссе, 11.
Спасатели МЧС России ликвидируют последствия взрыва бытового газа в городе Саратове
© РИА Новости. МЧС РФ
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По данным администрации города, эвакуированы 16 жильцов, в том числе четверо детей.
Сотрудник МЧС РФ у многоэтажного дома в Ленинском районе Саратова
© РИА Новости. МЧС РФ
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Сотрудник МЧС РФ у многоэтажного дома в Ленинском районе Саратова, где произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием.
Взрыв газа в жилом доме в Саратове
© РИА Новости. МЧС РФ
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В мэрии отметили, что госпитализированы девять человек, в том числе трое детей.
Начальник Главного управления МЧС России по Саратовской области генерал-майор Игорь Качев на месте взрыва бытового газа в доме, Саратов
© РИА Новости. МЧС РФ
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Начальник Главного управления МЧС России по Саратовской области генерал-майор Игорь Качев (в центре) на месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Ленинском районе Саратова.
На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Ленинском районе Саратова
© РИА Новости. МЧС РФ
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Несущие конструкции дома не пострадали.
Спасатели МЧС России ликвидируют последствия взрыва бытового газа в городе Саратове
© РИА Новости. МЧС РФ
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Пансионат "Сокол" готов разместить у себя всех 146 жителей многоэтажного дома в Ленинском районе Саратова, где в среду произошел взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
Спасатели МЧС России ликвидируют последствия взрыва бытового газа в городе Саратове
© Фото: МЧС России
Сотрудники МЧС РФ ликвидируют последствия взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Ленинском районе Саратова.
Спасатели МЧС России ликвидируют последствия взрыва бытового газа в городе Саратове
© РИА Новости. МЧС РФ
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Автомобиль пожарной службы у многоэтажного дома в Ленинском районе Саратова, где произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием.
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Общество
Обсуждение
1 пользователь оставил 1 комментарий
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  • O9132511
    ..."будет оказана финансовая помощь в размере от 50 тысяч до 150 тысяч рублей"... Шикарно, хватит на косметический ремонт и только, в случае если самостоятельно обои клеить и потолки белить, возможно пару окон заменить если хватит. Хуже всех тому у кого квартиры приватизированные, а таких половина страны РФ, государство говорит, страхуйте свою собственность самостоятельно, за что ее страховать, если зарплаты хватает только на текущую жизнь. Будет ли порядок в стране РФ, и сколько времени потребуется...
    12:53
    15.01.2017
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