Пострадавшим от взрыва многоэтажки в Саратове выплатят до 150 тысяч рублей

Взрыв газа в жилом доме в Саратове (44)

САРАТОВ, 14 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Жильцам пострадавшего от взрыва газа многоэтажного дома в Ленинском районе Саратова планируется выплатить компенсацию в размере от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.

Взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел в среду в одной из квартир шестиэтажного дома по адресу: Московское шоссе, 11. Один человек скончался. По данным МЧС на субботу, в больницах на лечении оставались семеро пострадавших, включая двух детей. В многоэтажке ведутся восстановительные работы, которые власти обещают завершить до 20 февраля.

"Все обязательства по выплатам компенсаций пострадавшим берет на себя администрация Саратова. Проект постановления находится на согласовании. По информации администрации Саратова, гражданам, полностью или частично утратившим имущество, будет оказана финансовая помощь в размере от 50 тысяч до 150 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба городской администрации сообщила, что средства на восстановление пострадавшего от взрыва дома и оказание материальной помощи пострадавшим будут выделены из резервного фонда администрации города.