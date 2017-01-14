Второй шанс: за стенами спецучилища для общественно опасных подростков

ОРЛОВ (Кировская область) 14 янв – РИА Новости, Алина Медведская. Воспитанники закрытого учебного заведения для подростков с девиантным поведением в городе Орлов Кировской области встретили официальных гостей из Общественной палаты (ОП) РФ, которые работают над декриминализацией российской молодежи. Вместе с общественниками в спецучилище отправился и корреспондент РИА Новости, чтобы посмотреть, где и как живут трудные подростки.

Декриминализации подростковой среды было посвящено одно из первых поручений президента РФ Владимира Путина в новом году. Для выполнения этой цели правительству РФ необходимо до 15 февраля создать межведомственную рабочую группу, включив в нее представителей Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

В пятницу секретарь ОП РФ Александр Бречалов и председатель комиссии ОП РФ по поддержке молодежных инициатив Сангаджи Тарбаев посетили орловское учебное заведение, которое находится под шефством секретаря ОП уже больше двух лет.

За высоким забором

В Орловском специальном учебно-воспитательном учреждении обучается 104 подростка в возрасте от 11 до 18 лет из более чем 30 регионов РФ. Здесь молодые люди обучаются по пяти профессиям: слесарь механосборочных работ, токарь, столяр, штукатур-маляр и мастер художественных изделий из дерева.

Орловское спецучилище внутри напоминает хорошую среднеобразовательную школу: просторные светлые кабинеты, украшенные к Новому году, отремонтированные тематические классы, портреты успешных выпускников на стенах. То, что внутри территории этого образовательного учреждения действует особый режим, выдает только высокий каменный забор.

Воспитанники – обычные пацаны с озорными взглядами. Все в одинаковых черных костюмах, видимо, специально надетых в честь нашего приезда. Видно, что ребятам в них было не по себе, непривычно. В то, что за плечами некоторых (даже самых юных) не только кражи, но и нанесение побоев, разбой и сексуальное насилие, поверить трудно.

После вступительной речи гостей, небольшого концерта и общения ребят с Бречаловым и Тарбаевым, все отправились в столовую. Здесь общественники, преподаватели и журналисты обедали за одними столами с воспитанниками.

"Как тебя зовут?" — спрашивает один из членов региональной Общественной палаты, обращаясь воспитаннику. Мальчик лет 12 явно был польщен проявленным к нему интересом и тут же назвал свое имя.

"А за что ты здесь? Что натворил?", — продолжает спрашивать общественник.

"Ни за что, ничего я не сделал", — ответил подросток, нахмурив брови.

Но общественник все же продолжил допрос и выпытал, что мальчишка попался на краже.

Кто виноват и что делать

Секретарь Общественной палаты РФ считает, что перед принятием конкретных мер для декриминализации подростков необходимо осознать глобальность проблемы. "Дело ведь не в пацанах. Изначально вопрос в семье, в том окружении, в той среде, в которой они живут, растут. У большинства из них это среда агрессивная. Они не находят по разным причинам поддержки в семье… На мой взгляд, надо меньше говорить, а больше делать", — рассказал Бречалов.

Он призвал заниматься шефством подростков в подобных учреждениях, относясь к этой работе ответственно и принимая во внимания все нюансы. Секретарь ОП РФ уверен, что при активном наставничестве через несколько лет снизятся и показатели по криминалу в обществе в целом.

"На этом этапе ситуацию можно изменить для конкретного человека… Например, Ваня (воспитанник спецучилища, имя изменено) — из него получится либо преступник, либо добропорядочный гражданин, а он ведь талантливый. Этим ребятам сложнее всего помочь… им нужно внимание, их будущее нужно пошагово сопровождать. Очень долго, очень", — считает секретарь ОП.

Руководитель спецучилища Татьяна Хохлова согласна с мнением общественника, уверяя, что особенно важен для воспитанников личный пример успешных людей. Важна и мотивация: чем больше детям предлагают различные поощрения за хорошее поведение, например, поездки в Москву, тем больше у них стимулов соблюдать правила.

"Самое главное в этом возрасте — показать, что круто быть успешным в спорте, в творчестве. И вот так постепенно вовлекать подростков в (некриминальную) деятельность, в ситуацию успеха, можно заменить (тягу к криминалу – ред.). Но это нужно делать ежедневно, ежечасно", — рассказывает Хохлова.

Клеймо на всю жизнь

Ранее Минобрнауки РФ сообщило о намерении переименовать школы для трудных подростков, исключив из документов указание о девиантном поведении выпускников. Сейчас эти школы называются "специальные учебно-воспитательные общеобразовательные учреждения для обучающихся с девиантным поведением". Такое же название содержится в бланках аттестатов выпускников, что, по данным ведомства, "создает им существенные затруднения в продолжении обучения и трудоустройстве". Для решения этого вопроса в мае был подготовлен проект изменений в существующие приказы.

Руководитель спецучилища выступает за отмену этой отметки. "Чаще всего эти дети не такие уж общественно опасные, это дети, которых недолюбили, чего-то недодали, причем недодали в школе, в семье. И считай, что дети оказались у нас, потому что система профилактики не совсем эффективно сработала на местах", — считает Хохлова.

Другого мнения придерживается секретарь ОП, который уверен, что запись сохранить нужно, но необходимо изменить отношение общества к этой записи.

"Указывать надо, потому что тогда некая модель поведения работодателя или вуза должна корректироваться в лучшую сторону, больше внимания (будет уделяться). Это мое личное мнение. Вопрос не в штампе и записи, а вопрос в отношении", — сказал Бречалов.

Между строк

Один из учеников признается, что обычно в спецучилище все примерно так же, как и сейчас, когда приехали гости из Москвы. "Ну, только скатерти не накрывают", — добавил парень.

"Живем спокойно, каждый знает свое место, так что без всяких. У нас в группах есть дежурные, они все решают… А мне здесь больше понравилось, чем даже в Питере (санкт-петербургском спецучилище – ред.)", — рассказал воспитанник, показывая своим сверстникам, чтобы те поторопились.

На вопрос, куда они спешат, парень ответил, что просто хочет "поскорее переодеться в нормальную одежду".

Детей можно одеть в новые костюмы, можно накрыть скатерти на столы, вымыть до блеска здание, но один эпизод заставил задуматься о том, что здесь детей не бросили, в них верят, их воспитывают. В столовой было очень холодно, потому что целый день из-за гостей не закрывали двери на улицу. Я на это пожаловалось вслух коллегам. Меня осторожно кто-то толкнул в плечо.

"Извините, я вам свой пиджак отдам?", — спросил меня один из воспитанников училища для подростков с общественно опасным поведением.