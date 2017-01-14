Второй шанс: за стенами спецучилища для общественно опасных подростков

ОРЛОВ (Кировская область) 14 янв – РИА Новости, Алина Медведская. Воспитанники закрытого учебного заведения для подростков с девиантным поведением в городе Орлов Кировской области встретили официальных гостей из Общественной палаты (ОП) РФ, которые работают над декриминализацией российской молодежи. Вместе с общественниками в спецучилище отправился и корреспондент РИА Новости, чтобы посмотреть, где и как живут трудные подростки.
В пятницу секретарь ОП РФ Александр Бречалов и председатель комиссии ОП РФ по поддержке молодежных инициатив Сангаджи Тарбаев посетили орловское учебное заведение, которое находится под шефством секретаря ОП уже больше двух лет.
За высоким забором
В Орловском специальном учебно-воспитательном учреждении обучается 104 подростка в возрасте от 11 до 18 лет из более чем 30 регионов РФ. Здесь молодые люди обучаются по пяти профессиям: слесарь механосборочных работ, токарь, столяр, штукатур-маляр и мастер художественных изделий из дерева.
Орловское спецучилище внутри напоминает хорошую среднеобразовательную школу: просторные светлые кабинеты, украшенные к Новому году, отремонтированные тематические классы, портреты успешных выпускников на стенах. То, что внутри территории этого образовательного учреждения действует особый режим, выдает только высокий каменный забор.
После вступительной речи гостей, небольшого концерта и общения ребят с Бречаловым и Тарбаевым, все отправились в столовую. Здесь общественники, преподаватели и журналисты обедали за одними столами с воспитанниками.
"Как тебя зовут?" — спрашивает один из членов региональной Общественной палаты, обращаясь воспитаннику. Мальчик лет 12 явно был польщен проявленным к нему интересом и тут же назвал свое имя.
"А за что ты здесь? Что натворил?", — продолжает спрашивать общественник.
"Ни за что, ничего я не сделал", — ответил подросток, нахмурив брови.
Но общественник все же продолжил допрос и выпытал, что мальчишка попался на краже.
Кто виноват и что делать
Он призвал заниматься шефством подростков в подобных учреждениях, относясь к этой работе ответственно и принимая во внимания все нюансы. Секретарь ОП РФ уверен, что при активном наставничестве через несколько лет снизятся и показатели по криминалу в обществе в целом.
"На этом этапе ситуацию можно изменить для конкретного человека… Например, Ваня (воспитанник спецучилища, имя изменено) — из него получится либо преступник, либо добропорядочный гражданин, а он ведь талантливый. Этим ребятам сложнее всего помочь… им нужно внимание, их будущее нужно пошагово сопровождать. Очень долго, очень", — считает секретарь ОП.
"Самое главное в этом возрасте — показать, что круто быть успешным в спорте, в творчестве. И вот так постепенно вовлекать подростков в (некриминальную) деятельность, в ситуацию успеха, можно заменить (тягу к криминалу – ред.). Но это нужно делать ежедневно, ежечасно", — рассказывает Хохлова.
Клеймо на всю жизнь
Другого мнения придерживается секретарь ОП, который уверен, что запись сохранить нужно, но необходимо изменить отношение общества к этой записи.
"Указывать надо, потому что тогда некая модель поведения работодателя или вуза должна корректироваться в лучшую сторону, больше внимания (будет уделяться). Это мое личное мнение. Вопрос не в штампе и записи, а вопрос в отношении", — сказал Бречалов.
Между строк
"Живем спокойно, каждый знает свое место, так что без всяких. У нас в группах есть дежурные, они все решают… А мне здесь больше понравилось, чем даже в Питере (санкт-петербургском спецучилище – ред.)", — рассказал воспитанник, показывая своим сверстникам, чтобы те поторопились.
Детей можно одеть в новые костюмы, можно накрыть скатерти на столы, вымыть до блеска здание, но один эпизод заставил задуматься о том, что здесь детей не бросили, в них верят, их воспитывают. В столовой было очень холодно, потому что целый день из-за гостей не закрывали двери на улицу. Я на это пожаловалось вслух коллегам. Меня осторожно кто-то толкнул в плечо.
"Извините, я вам свой пиджак отдам?", — спросил меня один из воспитанников училища для подростков с общественно опасным поведением.