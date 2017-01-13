Аксенов ввел карантин в одном из сел Крыма из-за нового очага АЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов ввел карантин по африканской чуме свиней (АЧС) в одном из личных подсобных хозяйств в селе Хлебное Советского района.

Ранее карантин из-за вспышки АЧС был введен в селе Дмитровка Советского района. До этого вирус был обнаружен в селе Песочное Ленинского района. Оба района находятся в восточной части полуострова.

"Установить первую угрожаемую зону в пределах административных границ (радиусом 5 тысяч метров от очага) с. Чапаевка, с. Новый Мир, с. Хлебное, с. Николаевка, с. Коломенское Чапаевского сельского поселения, с. Лоховка Красногвардейского сельского поселения Советского района Республики Крым", — говорится в указе главы республики.

На период действия карантина из первой угрожаемой зоны запрещен вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья.

Как сообщал Россельхознадзор в декабре прошлого года, распространение АЧС в Крыму остановить не удается. Ведомство отмечало неэффективность работы государственного комитета по ветеринарии Крыма. Так, на территории полуострова были выявлены незаконные захоронения трупов свиней. Тогда в результате лабораторных исследований отобранных проб был выделен геном вируса АЧС.

АЧС – заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.