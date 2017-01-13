Дорожные предприятия Петербурга готовятся к снегопаду

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв — РИА Новости. Дорожные предприятия Санкт-Петербурга перешли на усиленный режим работы в связи с надвигающимся снегопадом, сообщает городской комитет по благоустройству.

Согласно прогнозу синоптиков, в субботу в Петербурге ожидается сильный снегопад — может выпасть до 13 сантиметров снега.

Техника дорожных предприятий подготовлена для работы в условиях сильного снегопада. В частности, готово около 800 единиц техники – подметальные машины, грейдеры, роторы, фронтальные и лаповые погрузчики, самосвалы. На очистку дорог и тротуаров выйдут также более 1000 дворников.

"Первой, с началом снегопада, начнет работу на проезжей части и тротуарах подметальная техника. После подметания дорожникам предстоит сформировать снежные валы и очистить перекрестки, пешеходные переходы, остановки транспорта. Основные работы по вывозу снега с использованием погрузчиков и самосвалов ведутся в ночное время. Опасные скользкие участки на дорогах и тротуарах будут обработаны 10%-ной песко-соляной смесью", — сообщает комитет.

При необходимости количество техники будет оперативно увеличено.

"Усиленный режим работы продлится до завершения снегопадов", — уточняют в комитете.