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Общество

На лечение в Москву доставили двух детей, пострадавших в аварии в ХМАО

21:4113.01.2017
(обновлено: 21:44 13.01.2017)
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Капельница. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Куденко

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Двух девочек из числа пострадавших в ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе привезли в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) для прохождения восстановительных процедур, рассказала журналистам глава департамента медицинской помощи детям Минздрава РФ Елена Байбарина.

Сотрудники медицинской службы. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2015-2016 годах
На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск вечером 4 декабря столкнулись автобус, два грузовика и два легковых автомобиля, погибли 12 человек, 10 из них — дети. В автобусе находилась детская команда, которая возвращалась с соревнований по спортивной акробатике из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск. Были госпитализированы 22 человека.

"Все эти усилия (врачей) не пропали даром. Мы видим детей, которые сегодня приехали — Полина и Вика — они были в ужасном состоянии, в очень тяжелом. Одна девочка перенесла пять операций, другая три операции. Это на медицинском языке называется политравма: поражение и черепа, и внутренних органов, и конечностей, переломы. Со всем этим удалось справиться", — отметила Байбарина.

Она также сообщила, что дети хорошо перенесли перелет и сейчас в больнице находятся вместе с родителями (одна девочка — с отцом, другая — с матерью), которые будут находится вместе с ними во время лечения.

"Детей привезли сюда, поскольку сейчас наступает следующий этап помощи: они вышли из тяжелого состояния, и хорошо вышли. Я со всеми поговорила, они разговаривают, хотя до этого были в очень тяжелом состоянии и не могли общаться. Теперь наступил следующий этап — восстановление функций", — сказала Байбарина, добавив, что раньше девочкам нужно было выйти из острого состояния, кроме того, они могли не перенести полет.

Она отметила, что пока нельзя назвать сроки, которые потребуются для восстановления, это станет ясно со временем, но не исключила повторных курсов восстановительных процедур.

По факту массовой аварии следователи возбудили уголовное дело по статьям "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Были задержаны водитель автобуса Марат Зайнуллин, шофер грузовика Раиль Саитханов и представитель перевозчика Александр Сидорук. Их арестовали до 4 февраля. В отношении Ирины Тарасовой, директора нефтеюганской спортшколы "Сибиряк", в которой занимались пострадавшие дети, возбудили дело по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц". Она была отправлена под домашний арест.

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