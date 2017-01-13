Депутат попросила Чайку проверить данные об изъятии детей в Татарстане

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Ольга Баталина направила запрос генпрокурору Юрию Чайке разобраться с ситуацией о якобы имевшем место изъятии детей в Зеленодольском районе Татарстана из-за долгов по жилищно-коммунальным услугам, сообщает пресс-служба парламентария.

В четверг в местных СМИ появилась информация, что глава Зеленодольского района Татарстана поручил районным органам опеки изымать несовершеннолетних детей из семей, которые задолжали за газ и электричество. Прокуратура республики после проверки заявила, что фактов изъятия детей в связи с наличием задолженности по оплате за ЖКУ не выявлено.

В своем обращении парламентарий ссылается на фотографию протокольного поручения, опубликованного в газете "Вечерняя Казань" 12 января 2017 года, из которого следует, что глава Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан Александр Тыгин поручил отделу опеки и попечительства "организовать работу по изъятию несовершеннолетних детей, проживающих в жилых помещениях с задолженностью за энергоносители".

В пресс-службе пояснили, что Баталина обратила внимание на то, что в соответствии с положениями статьи 77 Семейного кодекса, органы опеки и попечительства могут отобрать ребенка только при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, о чем они обязаны незамедлительно уведомить прокурора, а затем обратиться в суд с иском о лишении родительских прав.

"На основании изложенного прошу Вас организовать проверку представленных в статье доводов и, в случае подтверждения информации, принять меры в соответствии с действующим законодательством РФ", — цитирует пресс-служба слова Баталиной из обращения.