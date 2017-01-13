Авиапарк МЧС пополнился новым самолетом-амфибией Бе-200ЧС

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. МЧС России получил новый самолет-амфибию Бе-200ЧС, который будет базироваться в Южном авиационно-спасательном центре в Ростове-на-Дону, сообщается на сайте ведомства в пятницу.

"Сегодня авиапарк МЧС России пополнился новым самолетом Бе-200 ЧС, который прошел серьезную модернизацию. Завтра он заступит на боевое дежурство в Южном авиационно-спасательном центре чрезвычайного ведомства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет Бе-200 получил имя Александра Разгонина, Героя Советского Союза, который в годы войны уничтожил шесть фашистских кораблей. Самолет модернизирован на 70%: обновлено бортовое оборудование, внесены изменения в конструкцию планера. Сейчас Бе-200ЧС уже прошел все летные испытания и готов выполнять задачи, стоящие перед авиацией МЧС России.

Уточняется, что базироваться новая машина будет в Южном авиационно-спасательном центре в Ростове-на-Дону, где уже находятся два аналогичных самолета. Кроме того, безопасность в южном регионе обеспечивают еще пять вертолетов: Ми-26, Ми-8 и Ка-32, добавили в ведомстве.

Многоцелевые самолеты-амфибии Бе-200ЧС используются как для тушения природных пожаров, так для оперативной переброски аэромобильных группировок спасателей к месту ЧС, доставки гуманитарных грузов, аварийно-спасательного оборудования и снаряжения, патрулирования и мониторинга обстановки.