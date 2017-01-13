Два вице-мэра Симферополя получили выговор за неубранный снег на улицах

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Двум вице-мэрам Симферополя объявлен выговор за ненадлежащую уборку города от снега и наледи, сообщил в пятницу глава республики Сергей Аксенов.

"В связи со сложившейся ситуацией сегодня был уволен директор МУП "Экоград", а двум заместителям главы администрации Симферополя объявлен выговор", — написал Аксенов в Facebook.

По его словам, работа служб ЖКХ крымской столицы в ночь на пятницу не была организована должным образом: улицы города просто не очищали от снега и наледи и не обрабатывали противогололедными материалами.

"Подобная ситуация недопустима. Еще ночью, во время выпадения осадков, все компетентные службы обязаны были выйти на работу, а соответствующие заместители должны были самостоятельно оценить состояние дорог и организовать уборку во избежание формирования пробок и прочих негативных последствий бездействия ответственных служб", — заявил Аксенов.

Он поручил министру жилищно-коммунального хозяйства республики Сергею Карпову взять ситуацию под личный контроль. "Более того, до 1 марта текущего года во всех муниципальных образованиях Республики Крым будет проведена оценка уровня квалификации сотрудников, ответственных за сферу ЖКХ", — добавил глава республики.

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